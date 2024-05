Ima Tadej Pogačar na sebi raje rožnato ali rumeno majico?

Dvakratnega zmagovalca Dirke po Franciji Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates) so Italijani vzeli za svojega. Spremljajo ga na vsakem koraku, iščejo poti, da bi si zagotovili informacijo, v katerem hotelu med Dirko po Italiji biva z ekipo Združenih arabskih emiratov. Vse s ciljem, da bi se mu približali, ga videli od blizu, bili za iskanje prave lokacije nagrajeni z njegovim nasmehom, spominsko fotografijo, sebkom, morda celo avtogramom. Pogi na italijanskih tleh uživa status božanstva. Če ga ne izpustijo z avtobusa ekipe, ko zaključi katero od klasik na Apeninskem polotoku na odru za zmagovalce, ali pa četrtem mestu, je na uvodni tritedenski dirki sezone situacija drugačna. Pred avtobusom njegovega delodajalca je vselej največja gneča in kolesarski navdušenci z nestrpnostjo čakajo trenutek, ko se po stopnicah spusti 25-letnik s Klanca pri Komendi, jim pomaha, med nadobudneže pa razdeli nekaj spominskih kap.

Pred začetkom uvodne etape še v belem, od konca drugega tekmovalnega dne v rožnati majici vodilnega na dirki. Nosi jo peti dan zapored, vse od trenutka, ko je deklasiral tekmece na Oropo, četudi je dobrih 11 kilometrov pred ciljem padel, bil primoran zamenjati kolo, loviti glavnino. A osredotočenost na zastavljeni cilj je bila tolikšna, da bi bilo nekaj neverjetnega, če mu ne bi uspelo. A skromnost, ki jo premore slovenski šampion in odkritost v izjavah je tisto nekaj, kar vsakodnevno navdušuje. Kot po 6. etapi, ko so bili v ekipi pripravljeni tudi na dejstvo, da bi jim lahko kdo od tekmecev slekel rožnato majico. " Tudi, če bi izgubili rožnato majico, se ne bi nič branili, ker za ceno tega ni vredno pritiskati. A v zaključku etape je Ineos navil tempo, bolj nadzoroval vse skupaj, saj so se zavedali, da je lahko Luke Plapp nekdo, ki odpelje zelo dober kronometer, začini boj za skupno razvrstitev. 6. etapa je bila izjemna, " je po prihodu z odra za zmagovalce povedal ponosni lastnik rožnate majice vodilnega in modre najboljšega hribolazca letošnjega Gira.

Vožnja na čas? Izziv!

Medtem ko je Pogačar noge na 107. rožnati pentlji za zdaj preizkusil zgolj na hribovitih in ravninskih etapah, ga zdaj čaka menjava kolesa, selitev na 'kozo' in prvi od skupno dveh kronometrov letošnjega Gira. "Nov izziv. Od svetovnega prvenstva nisem vozil in tisti je bil popolna polomija. Me zanima, kako bo. Se veselim potestirat," 7. etapo napoveduje Pogačar, ki ga, kot vse mogočnejšo konkurenco, čaka izjemno zanimiva 40,6 kilometra dolga trasa od Foligno do Perugie.