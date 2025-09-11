Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

In spet: prisilno skrajšali kronometer na Vuelti

Madrid, 11. 09. 2025 06.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
3

Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so se iz varnostnih razlogov odločili, da bodo precej skrajšali četrtkovo 27,2 km dolgo vožnjo na čas v Valladolidu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Z namenom zagotavljanja večje varnosti smo se organizatorji dirke v sodelovanju z mestom Valladolid in po posvetu s kolegijem komisarjev odločili, da bo jutrišnji kronometer potekal na 12,2 km dolgi trasi. Start in cilj bosta ostala na prvotno načrtovanih lokacijah," so na omrežju X zapisali prireditelji Vuelte.

Preberi še Protesti znova skrajšali etapo na Vuelti, zmagovalec vendarle Bernal

Letošnjo špansko pentljo zaznamujejo številni protesti propalestinskih privržencev, ki opozarjajo na grozote v Gazi. Protesti so, kot še piše STA, na dnevni ravni, organizatorji pa so zavoljo gorečih protestnikov nekatere etape že morali skrajšati in jih prilagoditi varnostnim razmeram. Med najbolj tveganimi etapami na Vuelti je sodila prav četrtkova vožnja na čas.

kolesarstvo vuelta
Naslednji članek

Pellizzari izkoristil spogledovanje favoritov za prvo zmago v karieri

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hugh_Mungus
11. 09. 2025 08.01
+2
Izrael nima kaj iskat na evropskih dogodkih. Sploh pa bi jim morali povsod prepovedat udeležbo. Za genocid ni prostora. Bravo Španci!
ODGOVORI
3 1
magnusen
11. 09. 2025 08.04
Se popolnoma strinjam!
ODGOVORI
0 0
kiropraktik
11. 09. 2025 08.04
Palestinci naj protestirajo doma, ne v Evropi! Tu niso doma!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215