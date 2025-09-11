In spet: prisilno skrajšali kronometer na Vuelti

" Z namenom zagotavljanja večje varnosti smo se organizatorji dirke v sodelovanju z mestom Valladolid in po posvetu s kolegijem komisarjev odločili, da bo jutrišnji kronometer potekal na 12,2 km dolgi trasi. Start in cilj bosta ostala na prvotno načrtovanih lokacijah ," so na omrežju X zapisali prireditelji Vuelte.

Letošnjo špansko pentljo zaznamujejo številni protesti propalestinskih privržencev, ki opozarjajo na grozote v Gazi. Protesti so, kot še piše STA, na dnevni ravni, organizatorji pa so zavoljo gorečih protestnikov nekatere etape že morali skrajšati in jih prilagoditi varnostnim razmeram. Med najbolj tveganimi etapami na Vuelti je sodila prav četrtkova vožnja na čas.