Indurain: Pogačar prvi favorit letošnjega Toura

Petkratni zmagovalec Toura Indurain je bil v Bilbau eden od častnih gostov ob počastitvi 100. obletnice rojstva baskovske kolesarske legende Jesusa Lorona, odgovoril pa je tudi na nekaj vprašanj o najboljšem kolesarju zadnjega obdobja.

Zdaj 60-letni Indurain je prepričan, da je Pogačar prvi favorit za svojo četrto zmago na Touru (2020, 2021, 2024), ta status mu pripada predvsem zaradi njegove "moči, ekipe in motivacije".

"Je favorit, čeprav je bilo tako tudi lani z Jonasom Vingegaardom, potem ko je slavil leto poprej, a si je lansko tekmovalno obdobje otežil s padcem po Baskiji," je v pogovoru za EFE izpostavil Indurain.

"Že to, da slaviš prejšnje leto, te postavlja na vrh seznama favoritov," je poudaril in dodal: "Je zelo močan, ima res dobro ekipo, obenem pa je psihično odličen in še vedno mlad. Toda dirke se spreminjajo iz leta v leto. Vsak tekmovalni dan na kolesu se mora dokazovati, zaradi česar je na dirkah veliko napetosti." Indurain je hkrati opozoril, da je veliko odvisno tudi od sreče pri morebitnih padcih in posledičnih poškodbah.

Dirkanje je po Špančevem mnenju precej bolj eksplozivno kot v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, ko je bil dejaven sam. "Sam sem oboževal tritedenske dirke in dolge etape v njih, zdaj je to povsem drugačen šov, etape so krajše, vzponi pa zelo zahtevni," je še dodal.

Nekdanji španski as je kolesarsko kariero končal z 80 zmagami, izstopa pa pet zmag na dirki po Franciji ter po dve na Giru in Pariz–Nici, tri po Kataloniji in naslov svetovnega (1995) in olimpijskega prvaka (1996) v vožnji na čas, v kateri je prav tako blestel.

Pogačar bo sezono začel sredi februarja na dirki po Združenih arabskih emiratih, kot glavni cilj pa je na medijskem dnevu pretekli mesec izpostavil branjenje zmag na Touru in svetovnem prvenstvu, ki bo letos v Kigaliju v Ruandi.