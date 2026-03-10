Ineosu moštveni kronometer, Ayusu skupno vodstvo

Juan Ayuso ima pred nadaljevanjem dirke dve sekundi prednosti pred Francozom Kevinom Vauquelinom in tri sekunde pred Britancem Oscarjem Onleyjem, dvema tekmovalcema britanskega Ineosa, za katerega so danes poleg njiju vozili še Dorian Godon, Carlos Rodriguez (zaradi poškodbe je kmalu zaostal za kolegi), Michal Kwiatkowski, Joshua Tarling in Samuel Watson.
Jayco AlUla, ekipa edinega slovenskega predstavnika na dirki Luke Mezgeca, je zaostala 57 sekund in zasedla 11. mesto, dve mesti za ekipo UAE Emirates. Mezgec je v skupnem seštevku na 125. mesto, za vodilnim zaostaja sedem minut in 50 sekund.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.