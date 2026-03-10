Naslovnica
Kolesarstvo

Ineosu moštveni kronometer, Ayusu skupno vodstvo

Pariz, 10. 03. 2026 17.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Tao Geoghegan Hart

Na kolesarski dirki Pariz-Nica je bila tretja etapa, moštveni kronometer. Dobila ga je ekipa Ineos Grenadiers, ki je bila na 23,5 kilometra dolgi ravninski preizkušnji za dve sekundi hitrejša od ekipe Lidl-Trek, za katero letos vozi španski zvezdnik Juan Ayuso. Španec je po tretji etapi tudi prevzel skupno vodstvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Juan Ayuso ima pred nadaljevanjem dirke dve sekundi prednosti pred Francozom Kevinom Vauquelinom in tri sekunde pred Britancem Oscarjem Onleyjem, dvema tekmovalcema britanskega Ineosa, za katerega so danes poleg njiju vozili še Dorian Godon, Carlos Rodriguez (zaradi poškodbe je kmalu zaostal za kolegi), Michal Kwiatkowski, Joshua Tarling in Samuel Watson.

Preberi še Van der Poel najmočnejši na makadamskem odseku, Roglič malce zaostal

Jayco AlUla, ekipa edinega slovenskega predstavnika na dirki Luke Mezgeca, je zaostala 57 sekund in zasedla 11. mesto, dve mesti za ekipo UAE Emirates. Mezgec je v skupnem seštevku na 125. mesto, za vodilnim zaostaja sedem minut in 50 sekund.

kolesarstvo Pariz-Nica

Van der Poel najmočnejši na makadamskem odseku, Roglič malce zaostal

