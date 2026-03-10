Ineosu moštveni kronometer, Ayusu skupno vodstvo

Na kolesarski dirki Pariz-Nica je bila tretja etapa, moštveni kronometer. Dobila ga je ekipa Ineos Grenadiers, ki je bila na 23,5 kilometra dolgi ravninski preizkušnji za dve sekundi hitrejša od ekipe Lidl-Trek, za katero letos vozi španski zvezdnik Juan Ayuso. Španec je po tretji etapi tudi prevzel skupno vodstvo.