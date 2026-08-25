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Kolesarstvo

Internetna senzacija: hotel, ki je kolesarje na Vuelti rešil pred točo

Mont-Louis, 25. 08. 2026 16.08 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Hotel IGESA Village Club Mont-Louis Les Sorbiers

Tretja etapa letošnje dirke po Španiji je kljub predčasnemu in nenadejanemu koncu spisala zgodbo, ki je navdušila kolesarski svet. Dobrih 15 kilometrov pred koncem je tekmovalce zajela huda toča, ki je odnesla tudi zaključek etape. Kolesarjem so na pomoč priskočili uslužbenci bližnjega hotela, ki jim je predstavljal zatočišče pred hudim neurjem.

Hotel IGESA Village Club Mont-Louis Les Sorbiers je postal eden glavnih junakov nesrečne tretje etape letošnje Vuelte. Nastanitev je kolesarjem namreč predstavljala zatočišče pred hudim neurjem, ki je prizadelo francosko pokrajino, ki je bila oder tretje etape. Enozvezdični hotel si boljše reklame ne bi mogel zaželeti, čez noč so namreč postali spletna senzacija. Na njihov račun so začele deževati petzvezdične ocene, ki so dodobra dvignile ugled nastanitve med kolesarskimi navdušenci.

Nesrečna situacija je privedla do zabavnega popoldneva, ki je postregel z nemalo zanimivimi anekdotami, v osrčju pa se je znašel tudi slovenski kolesarski as Primož Roglič. Na spletu se je pojavil zapis gosta, ki je dejal, da ga je ogovoril: "Starejši gospod, menim, da izhaja z Balkana. Nosil je kolesarski dres in bil je popolnoma moker od dežja. Rekel mi je: 'Slabše vreme kot na smučarskih skokih, kajne?' Preden sem lahko karkoli rekel, mi je iz rok vzel skodelico kave in odšel. Kmalu je pristopil mlajši kolesar v rdečem, ki se je opravičil za njegovo obnašanje," se je glasila zelo zanimiva domislica poljskega gosta, v kateri pa najbrž ni prav veliko resnice. Kolesarski navdušenci so hitro ugotovili, da je bil drugi akter v zgodbi, ki se je opravičeval za obnašanje svojega kolega, še en Slovenec Tadej Pogačar.

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Po poročanju očividcev je bilo hotelsko osebje nadvse ustrežljivo in prijazno. Kolesarjem so nemudoma ponudili čiste brisače, s katerimi so se lahko posušili, prav tako so imeli tekmovalci na voljo popiti nekaj toplega in se nekoliko umiriti po ne preveč prijetnem dogajanju. O hotelu je spregovoril tudi Pogačar: "Čestitke osebju, ki je bilo zelo gostoljubno. Bral sem spletne ocene, ki so jih kolesarji puščali, mislim, da bo hotel postal izredno znan."

Po poročanju španske Marce je vodstvo Dirke po Španiji gostiteljem ponudilo, da poplača vse stroške začasne nastanitve, a so pri zdaj vsem znanem hotelu to zavrnili in vse krili iz svojega žepa.

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