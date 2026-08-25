Internetna senzacija: hotel, ki je kolesarje na Vuelti rešil pred točo

Hotel IGESA Village Club Mont-Louis Les Sorbiers je postal eden glavnih junakov nesrečne tretje etape letošnje Vuelte. Nastanitev je kolesarjem namreč predstavljala zatočišče pred hudim neurjem, ki je prizadelo francosko pokrajino, ki je bila oder tretje etape. Enozvezdični hotel si boljše reklame ne bi mogel zaželeti, čez noč so namreč postali spletna senzacija. Na njihov račun so začele deževati petzvezdične ocene, ki so dodobra dvignile ugled nastanitve med kolesarskimi navdušenci.

Nesrečna situacija je privedla do zabavnega popoldneva, ki je postregel z nemalo zanimivimi anekdotami, v osrčju pa se je znašel tudi slovenski kolesarski as Primož Roglič. Na spletu se je pojavil zapis gosta, ki je dejal, da ga je ogovoril: "Starejši gospod, menim, da izhaja z Balkana. Nosil je kolesarski dres in bil je popolnoma moker od dežja. Rekel mi je: 'Slabše vreme kot na smučarskih skokih, kajne?' Preden sem lahko karkoli rekel, mi je iz rok vzel skodelico kave in odšel. Kmalu je pristopil mlajši kolesar v rdečem, ki se je opravičil za njegovo obnašanje," se je glasila zelo zanimiva domislica poljskega gosta, v kateri pa najbrž ni prav veliko resnice. Kolesarski navdušenci so hitro ugotovili, da je bil drugi akter v zgodbi, ki se je opravičeval za obnašanje svojega kolega, še en Slovenec Tadej Pogačar.