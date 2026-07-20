Ironično: tudi Armstrong odločno proti nočnim kontrolam na Touru

Tadej Pogačar FOTO: AP

Dan po nočnih kontrolah pri Tadeju Pogačarju in njegovem najbližjem zasledovalcu Dancu Jonasu Vingegaardu, ki je nato v nedeljo predčasno zaključil tekmovanje po padcu in zlomljeni ključnici, se je na nočne obiske kontrolorjev odzval tudi Armstrong, športnik z največjo afero v zgodovini kolesarstva, ki so mu naknadno odvzeli kar sedem naslovov s Toura. "Ob dveh ponoči se pojavijo pred njegovo (Jonas Vingegaard, op. STA) sobo. Potrkajo in ga sredi Toura zbudijo. Ob dveh ponoči. To je vprašanje kršenja človekovih pravic. Sem brez besed," je v svojem podkastu dejal Lance Armstrong.

Armstrong je o nočnih kontrolah v podkastu govoril z nekdanjim britanskim zmagovalcem Toura Bradleyjem Wigginsom in svojim nekdanjim pomočnikom Georgeom Hincapiejem. Trojica je namignila, da Vingegaard in Pogačar glede na lastne izkušnje po etapi in dolgem transferju bržkone nista zaspala pred prvo uro ponoči. "Jonas je komaj zaspal, uro kasneje pa so ga že zbudili. Mislim, da se vsi strinjamo, da to ni v redu," je dejal Wiggins.

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