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Kolesarstvo

Ironično: tudi Armstrong odločno proti nočnim kontrolam na Touru

Pariz, 20. 07. 2026 15.21 pred 37 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA
Lance Armstrong

Na nočna dopinška testiranja na kolesarski dirki po Franciji se je odzval tudi Američan Lance Armstrong, eden najbolj znanih dopinških grešnikov v zgodovini športa. Sam pravi, da so kolesarjem s tem kršene človekove pravice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: AP

Dan po nočnih kontrolah pri Tadeju Pogačarju in njegovem najbližjem zasledovalcu Dancu Jonasu Vingegaardu, ki je nato v nedeljo predčasno zaključil tekmovanje po padcu in zlomljeni ključnici, se je na nočne obiske kontrolorjev odzval tudi Armstrong, športnik z največjo afero v zgodovini kolesarstva, ki so mu naknadno odvzeli kar sedem naslovov s Toura. "Ob dveh ponoči se pojavijo pred njegovo (Jonas Vingegaard, op. STA) sobo. Potrkajo in ga sredi Toura zbudijo. Ob dveh ponoči. To je vprašanje kršenja človekovih pravic. Sem brez besed," je v svojem podkastu dejal Lance Armstrong.

Preberi še 'Na Jonasov padec je lahko vplivala tudi nočna dopinška kontrola'

Armstrong je o nočnih kontrolah v podkastu govoril z nekdanjim britanskim zmagovalcem Toura Bradleyjem Wigginsom in svojim nekdanjim pomočnikom Georgeom Hincapiejem. Trojica je namignila, da Vingegaard in Pogačar glede na lastne izkušnje po etapi in dolgem transferju bržkone nista zaspala pred prvo uro ponoči. "Jonas je komaj zaspal, uro kasneje pa so ga že zbudili. Mislim, da se vsi strinjamo, da to ni v redu," je dejal Wiggins.

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Američan pa se ni dotaknil vseh zvijač, ki jih je kot športnik uporabljal pri zlorabi prepovedanih poživil in jih je morda kasneje najbolje razkril film The Program, kjer je bil predvsem njegov nekdanji sotekmovalec Floyd Landis eden glavnih akterjev pri razkritju dopinškega programa. Armstrong je kasneje vse priznal, odvzeli so mu tudi vseh sedem naslovov in ga doživljenjsko suspendirali na področju kolesarstva. Na Touru je še vedno nezaželen, saj sodi med tiste športnike, ki so poskrbeli za dodatne, tudi nočne kontrole, kolesarstvo pa je bilo dolga leta zaradi afere zaznamovano.

lance armstrong dopinška kontrola tadej pogačar

'Na Jonasov padec je lahko vplivala tudi nočna dopinška kontrola'

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KOMENTARJI4

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MESE?AR
20. 07. 2026 15.55
Jaz sem tudi prepričan da je to bujenje Jonasa sokrivo za nesrečo ! Meni se to zdi skrajno butasto in neodgovorno početje. Če bi imel ponoči doping v sebi, bi ga imel tudi zjutraj !
Odgovori
0 0
Infiltrator
20. 07. 2026 15.53
Jaz pa pravim to vse zraven paše .....
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+1
1 0
Darko32
20. 07. 2026 15.45
Na tej točki mu dam prav. Namreč športniki ponoči morajo počivati in se pripraviti psihično na novi dan tekmovanj. Tukaj se pa sedaj postavlja vprašanje ali je krivda za poškodbo tudi zaradi tega. Namreč ti zbudiš sredi spanja osebo in z tem povzročiš psihično zmedo pri osebi.
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+1
1 0
tmj
20. 07. 2026 15.59
haha
Odgovori
0 0
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