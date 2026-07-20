Ironično: tudi Armstrong odločno proti nočnim kontrolam na Touru

Dan po nočnih kontrolah pri Tadeju Pogačarju in njegovem najbližjem zasledovalcu Dancu Jonasu Vingegaardu, ki je nato v nedeljo predčasno zaključil tekmovanje po padcu in zlomljeni ključnici, se je na nočne obiske kontrolorjev odzval tudi Armstrong, športnik z največjo afero v zgodovini kolesarstva, ki so mu naknadno odvzeli kar sedem naslovov s Toura. "Ob dveh ponoči se pojavijo pred njegovo (Jonas Vingegaard, op. STA) sobo. Potrkajo in ga sredi Toura zbudijo. Ob dveh ponoči. To je vprašanje kršenja človekovih pravic. Sem brez besed," je v svojem podkastu dejal Lance Armstrong.
Armstrong je o nočnih kontrolah v podkastu govoril z nekdanjim britanskim zmagovalcem Toura Bradleyjem Wigginsom in svojim nekdanjim pomočnikom Georgeom Hincapiejem. Trojica je namignila, da Vingegaard in Pogačar glede na lastne izkušnje po etapi in dolgem transferju bržkone nista zaspala pred prvo uro ponoči. "Jonas je komaj zaspal, uro kasneje pa so ga že zbudili. Mislim, da se vsi strinjamo, da to ni v redu," je dejal Wiggins.
Američan pa se ni dotaknil vseh zvijač, ki jih je kot športnik uporabljal pri zlorabi prepovedanih poživil in jih je morda kasneje najbolje razkril film The Program, kjer je bil predvsem njegov nekdanji sotekmovalec Floyd Landis eden glavnih akterjev pri razkritju dopinškega programa. Armstrong je kasneje vse priznal, odvzeli so mu tudi vseh sedem naslovov in ga doživljenjsko suspendirali na področju kolesarstva. Na Touru je še vedno nezaželen, saj sodi med tiste športnike, ki so poskrbeli za dodatne, tudi nočne kontrole, kolesarstvo pa je bilo dolga leta zaradi afere zaznamovano.
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