Iskali prepovedane droge, našli pa ukradena kolesa italijanske reprezentance

Italijanska reprezentanca je brez dragocenih koles ostala prejšnji petek v francoskem Lilleu, kjer je prebivala med svetovnim prvenstvom v dirkališčnem kolesarstvu, ki ga je gostil legendarni Roubaix. Iz tabora naših zahodnih sosedov so že takoj začeli poudarjati, da nikakor ni šlo za naključno krajo in je vse skupaj delo organiziranih profesionalcev, kar se je na koncu izkazalo za resnično.

Romunska policija je med racijo v mestu Galati namreč naletela na kar 21 od 22 ukradenih koles - vsako naj bi bilo vredno okoli 30 tisočakov. Pridržani so bili štirje osumljenci, ki so se na očeh policije, kot poroča portal Chanelnewsasia, znašli zaradi suma vpletenosti v trgovino s prepovedanimi drogami. Ujeti pa so bili, ko so skušali ukradena kolesa prodati naprej.

Kje je 22. kolo, ki ga med racijo niso uspeli odkriti, še ni jasno.