'Iskreno tega nisem pričakoval, presenetil sem tudi sebe'

"Iskreno je bilo toliko trenutkov med množico ljudi, da nisem niti vedel, kaj mi govorijo po radiu. Toda dobro so me vodili po trasi, zato bi se jim rad zahvalil," je v prvem odzivu organizatorjem dejal danski zvezdnik.

V njem ima lanski zmagovalec Toura po novem kar 1:48 minute naskoka pred Tadejem Pogačarjem . Razlika do tretjeuvrščenega Britanca Adama Yatesa (UAE Team Emirates) pa se je še precej povišala, in sicer na 8:52 minute.

"Počutil sem se izjemno, to je najboljša vožnja na čas moje kariere. Ponosen sem na doseženo ter etapno zmago. To je moja prva zmaga v kronometru na Touru," je pripomnil in dodal, da ni pričakoval takšne razlike. "Iskreno tega nisem pričakoval, presenetil sem še sebe. Nisem si mislil, da bom lahko tako hitro kolesaril. Toda Toura še ni konec, do konca je še dovolj zahtevnih etap. Borili se bomo tudi v prihodnjih dneh, komaj čakamo," je še opozoril 26-letni Danec.

Na pot se je Pogačar podal natanko ob 16.58, dve minuti za njim pa je krenil Jonas Vingegaard. Toda Danec je zelo hitro začel in Pogačarju že pri prvem vmesnem času vzel 16 sekund. Tudi slovenski as pa je bil precej hitrejši od vseh ostalih, in sicer za 26 sekund.

Tudi pri drugem vmesnem času je bil Pogačar 20 sekund hitrejši od ostalih, a za njim je bil Danec tokrat nenadkriljiv. Že pred vzponom je Danec Slovencu vzel 31 sekund. Pogačar je nato menjal kolo za vzpon do cilja in pri tretjem vmesnem času imel kar 44 sekund naskoka pred Belgijcem Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma). Vingegaard pa ni menjal kolesa, a še povišal prednost pred slovenskim asom na več kot minuto.