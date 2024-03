Kako naj razumemo Pogačarjev podvig? Predvsem kot nekaj neponovljivega

Še vedno in še kar naprej odmeva podvig Tadeja Pogačarja, ki se je dobrih 80 kilometrov pred ciljem "monumentalne" enodnevne kolesarske dirke Strade Bianche s ciljem v Sieni "odpeljal" in konkurenco pustil daleč zadaj. "Verjetno smo videli zgodovinski podvig, ki mu ni para. Predvsem pa je to neponovljivo," so enotni italijanski mediji in se vnovič spominjajo epskega pobega 24-letnega kolesarja iz Klanca pri Komendi.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Za Tadeja Pogačarja je bila to prva dirka v sezoni 2024 in prva zmaga, skupno pa že 64. v karieri. Drugič je bil najboljši na Strade Bianche, potem ko je na makadamskih cestah po Toskani slavil že leta 2022, ko je napadel nekaj več kot 50 km pred ciljem. Tudi tokrat je napadel na istem makadamskem delu Monte Sante Marie, ki je najtežji in najdaljši na dirki, ampak kar 81 km pred ciljem. Organizatorji so namreč dirko letos podaljšali za okoli 30 km.

Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand

Kljub temu to 25-letnemu slovenskemu kolesarju s Klanca pri Komendi ni predstavljalo večjih težav. "Kako naj razumemo njegov podvig? Kot nekaj zgodovinskega in nepojmljivega ali pač to, da je izkoristil slabšo konkurenco? V tej smeri gre tudi dejstvo, da je na drugem mestu Latvijec Tom Skuijns, ki je bil doslej najboljši na "spomeniški" dirki v Liegu leta 2021 in to na 27. mestu," piše znani italijanski rožnati časnik Gazzetta Dello Sport, ki se bolj nagiba k pisanju o epohalnem dosežku 25-letnega Slovenca iz Klanca pri Komendi.

"Na papirju je bil pobeg 81 kilometrov pred ciljem obsojen na propad. Toda gre za Tadeja Pogačarja. Nismo videli prvič kaj takega z njegove strani, toda prvič je bil tako konkreten. Minuta, dve, tri, tudi štiri minute prednosti in 35 kilometrov pred koncem se je konkurenca dokončno vdala, on pa si je privoščil izletniško vožnjo," je bila slikovita spletna stran Eurosport.it. "Pravzaprav je konkurenca, čeprav prikrito, že ob njegovem pobegu izobesila belo zastavo," poudarja Gazzetta, ki še dodaja, da je Pogačar v cilj prišel relativno svež in seveda nasmejan, kar kaže, da je imel še velike rezerve.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Spodaj še potrditev zgodovinskega dosežka Tadeja Pogačarja. Slovenec je namreč je z napadom, 81 kilometrov pred ciljem dirke Strade Bianche, zrušil dosedanji rekord upokojenega belgijskega zvezdnika Philippa Gilberta. Slednji je na dirki po Flandriji leta 2017 zmagal po 56 kilometrih dolgem samostojnem begu. Na tretjem mestu večne lestvice je dosežek Toma Boonena s spomenika Pariz–Roubaix (2012). Takrat je zmagal po samostojnem pobegu, dolgem 53 kilometrov.