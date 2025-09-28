Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Italijanski organizatorji prepovedali nastop izraelski kolesarski ekipi

Bologna, 28. 09. 2025 09.29 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
9

Organizatorji enodnevne kolesarske dirke po Emiliji Romanji, ki je na sporedu 4. oktobra, so prepovedali nastop ekipe Israel-Premier Tech na letošnji izvedbi, poroča italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport. Kot razlog so navedli varnostne razloge po prizorih na dirki po Španiji, kjer so propalestinski protestniki večkrat zaprli ceste.

Organizatorji tritedenske dirke v Španiji so morali večkrat ukrepati, na koncu so zadnjo etapo celo odpovedali, zaradi številnih protestov proti prisotnosti ekipe iz Izraela. V tej luči so zdaj ukrepali organizatorji dirke po Emiliji Romanji s startom v Mirandoli in ciljem v Bologni.

Preberi še Vuelta kot talka politike: športniki si tega ne zaslužijo

Organizator dirke Adriano Amici je sicer pojasnil, da so odločitev za izključitev ekipe sprejeli zaradi zagotavljanja varnosti vseh športnikov, delavcev in gledalcev.

Britanski medij BBC navaja tudi odziv kolesarske ekipe, ki je potrdila, da so organizatorji preklicali vabilo za njen nastop na dirki. "Organizatorji so navedli skrb za varnost zaradi napovedanih protestov, ki bi lahko prekinili dirko. Izjemno razočarani smo, da grožnje z nasiljem ovirajo naš šport."

Mestna svetnica v Bologni Roberta Li Calzi pa je pozdravila odločitev organizatorjev dirke po Emiliji Romanji. Kot je dejala za AP, je šport sredstvo za promocijo univerzalnih vrednot, med njimi poštenosti in solidarnosti: "Veseli me, da to mnenje delijo tudi organizatorji dirke, ki so potrdili, da izraelska ekipa ne bo sodelovala na Giru dell'Emilia."

Israel-Premier Tech
Israel-Premier Tech FOTO: Profimedia

Medtem je The Independent pred dnevi poročal, da je ekipa v lasti kanadsko-izraelskega milijarderja Sylvana Adamsa pod vse večjim pritiskom, da spremeni svoje ime. Tako naj bi glavna sponzorja ekipe zahtevala, da se iz imena odstrani povezava z Izraelom.

Zahtevo sta podala tako proizvajalec koles Factor kot tudi imenski partner Premier Tech, prvi je zahteval tudi spremembo barv ekipe in zagrozil s prekinitvijo sodelovanja v nasprotnem primeru.

Čeprav je večina kolesarjev v ekipi iz drugih držav, je ekipa po navedbah Independenta v zadnjih letih pod lastništvom Adamsa postala promocijsko sredstvo za Izrael.

kolesarstvo dirka po emiliji romaniji izrael israel premier tech
Naslednji članek

Pogačar na cestni dirki brani mavričasto majico

Naslednji članek

Kanadčanka Vallieresova presenetljiva svetovna prvakinja, Žigartova 23.

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
petka5
28. 09. 2025 10.20
Edino prav...
ODGOVORI
0 0
simc167
28. 09. 2025 10.14
+1
Pravilno
ODGOVORI
1 0
jank
28. 09. 2025 10.13
+2
Naj sledijo še ostali organizatorji v vseh športih in drugih mednarodnih dejavnostih.
ODGOVORI
2 0
Buci in Bobo
28. 09. 2025 09.56
-2
Kaj pa iranski ekipi?
ODGOVORI
2 4
jank
28. 09. 2025 10.12
+1
Katera je?
ODGOVORI
1 0
Mean Cat
28. 09. 2025 09.53
+0
Zalostno kaj se dogaja......trenirajo dneve in dneve zato, da jim neki divjaski protestniki vse unicijo ne krivi ne dolzni.
ODGOVORI
4 4
gongash
28. 09. 2025 09.51
+2
Bravo
ODGOVORI
5 3
galeon
28. 09. 2025 09.49
+0
Bravo Italijani. Golobnjak učite se.
ODGOVORI
5 5
Bolfenk2
28. 09. 2025 09.45
+1
To kar počne Natanjahu je genocid, brez dvoma. Ampak športniki niso krivi. Tako izraelskim kot ruskim športnikom bi morali dovoliti nastopati na dogodkih.
ODGOVORI
4 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256