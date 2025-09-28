Italijanski organizatorji prepovedali nastop izraelski kolesarski ekipi

Organizatorji tritedenske dirke v Španiji so morali večkrat ukrepati, na koncu so zadnjo etapo celo odpovedali, zaradi številnih protestov proti prisotnosti ekipe iz Izraela. V tej luči so zdaj ukrepali organizatorji dirke po Emiliji Romanji s startom v Mirandoli in ciljem v Bologni.

Organizator dirke Adriano Amici je sicer pojasnil, da so odločitev za izključitev ekipe sprejeli zaradi zagotavljanja varnosti vseh športnikov, delavcev in gledalcev.

Britanski medij BBC navaja tudi odziv kolesarske ekipe, ki je potrdila, da so organizatorji preklicali vabilo za njen nastop na dirki. "Organizatorji so navedli skrb za varnost zaradi napovedanih protestov, ki bi lahko prekinili dirko. Izjemno razočarani smo, da grožnje z nasiljem ovirajo naš šport."

Mestna svetnica v Bologni Roberta Li Calzi pa je pozdravila odločitev organizatorjev dirke po Emiliji Romanji. Kot je dejala za AP, je šport sredstvo za promocijo univerzalnih vrednot, med njimi poštenosti in solidarnosti: "Veseli me, da to mnenje delijo tudi organizatorji dirke, ki so potrdili, da izraelska ekipa ne bo sodelovala na Giru dell'Emilia."