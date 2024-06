Italijanu Aleottiju etapa in zelena majica

Karavano na kolesarski poti po Sloveniji je čakala tretja etapa od Ljubljane do Nove Gorice (160,5 km). Zmagal je Italijan Giovanni Aleotti, sicer član ekipe Bora Hansgrohe, za katero tekmuje tudi Slovenec Primož Roglič. Italijan je slavil po napadu na spustu z Ravnice. Ciljno črto je prečkal 11 sekund pred zasledovalci. V soboto sledi kraljevska etapa od Škofljice do Krvavca s ciljnim vzponom, dolgim 11,7 km, in povprečnim naklonom 7,7 odstotka. V nedeljo bo na vrsti še zadnja etapa od Šentjerneja do Novega mesta.