Čigav podpis nosi solata kolesarjev?

Slovenska kolesarska reprezentanca odšteva dneve do začetka cestne dirke, vrhunca svetovnega prvenstva v Zürichu, kjer bodo Tadej Pogačar, Primož Roglič, Luka Mezgec, Jan Tratnik, Domen Novak, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer skušali po najboljših močeh zastopati slovenske barve. Da bi lahko bili optimalno pripravljeni za najpomembnejšo preizkušnjo, je nujno, da v sklopu priprav zaužijejo zadostno količino hrane. Za pripravo le te skrbi Italijan Michele Romano, sicer kuhar ekipe Združenih arabskih Emiratov, ki si je tokrat nadel uradna slovenska oblačila in v kuhinji športnega centra OYM (On your marks) v Chamu na obrobju Züricha, dnevno pripravlja sveže obroke za ekipo.

Vse pod nadzorom nutricionista, saj je nadvse pomembno, da v telo po naporih vnesejo zadostno količino beljakovin in ogljikovih hidratov. "Imamo nutricioniste, ki sledijo kolesarjem in sodelujejo z nami, da vemo, koliko bodo porabili med treningom. Povrnejo si s takšnimi sladicami, ki so urevovešene, imajo nizko vsebnost maščob in sladkorja. Žal. Tiramisu bi bil boljši, a ga ne smejo jesti. Ampak včasih ga vendarle lahko, odvisno od dolžine in težavnosti etape, ko potrošijo veliko kalorij," je za 24ur.com povedal Romano, ki je ob našem obisku na meni postavil meso (puran) in ribe (brancin), veliko količino testenin. Od začim pretežno uporablja le sol, poper in olivno olje.