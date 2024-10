Velika priložnost za Matevža Govekarja

Slovenski kolesarji so oddelali še zadnji trening pred jutrišnjo cestno dirko svetovnega prvenstva. Del ekipe je treniral na cesti, drugi del na trenažerjih, selektor Uroš Murn pa se je odpravil še na zadnji ogled izjemno zahtevne trase med Winterturjem in Zürichom. Razdeljene so tudi naloge, s ciljem, da Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča ekipa v čim boljšem položaju pripelje v zaključek dirke. Svojo zadolžitev bo dobil tudi najmlajši v reprezentanci Matevž Govekar.