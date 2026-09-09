Iz tabora konkurentov: Roglič lahko proti Masu v vožnji na čas pridobi najmanj dve minuti

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V ekipi emiratov se je vzdušje po začetnem šoku zaradi odstopa Tadeja Pogačarja, ki je v osmi etapi ob trku v predmet na cesti padel in si zlomil ključnico, vratno vretence in doživel pretres možganov, umirilo. Preostali člani so zdaj osredotočeni na zaključek zadnje tritedenske dirke v sezoni.

"Prve dni smo se nekako lovili, ampak seveda smo morali iti naprej. Ostali smo štirje fantje, v ekipi si poskušamo narediti čim bolj veselo," je po koncu 16. etape v La Rabidi dejal Novak. Ob tem v ekipi iščejo svoje priložnosti, da še zaznamujejo dirko. V zadnjih dneh so bili kolesarji emiratov večkrat v begu, s čimer mešajo štrene tudi ekipam s kandidati za skupno zmago.

Če je v Španijo prišel predvsem z mislijo pomagati Pogačarju do prve skupne zmage na Vuelti, si v zadnjem tednu dirke želi svoje priložnosti iskati tudi Novak. "Kakšen dan se zelo dobro počutim, danes se sicer nisem, a poznam razloge za to. Zadnji teden grand tourov ponavadi stopnjujem formo. Vsi v ekipi gremo iz dneva v dan, to bomo delali še naprej, mogoče pa se mi v naslednjih dneh sreča nasmehne in bom šel v beg ter napadel etapno zmago." Iz ekipe emiratov je sicer konec preteklega tedna odmevala novica, da je Pogačar zaradi posledic padca končal sezono, obenem pa je ekipa podaljšala pogodbo s prvim kolesarjem sveta vse do konca leta 2032. "Če si kdo zasluži podaljšanje, je to Tadej Pogačar," je novico pozdravil Novak. Ob tem je ocenil, da bo dodaten čas za regeneracijo prvega kolesarja sveta tudi dobrodošel.

Domen Novak in Tadej Pogačar FOTO: Profimeda

"Mislim, da je prav, da si vzame čas zase in za to, da se popolnoma pozdravi, regenerira in pripravi na novo sezono. Po svoje je lahko tudi to priložnost, da se malce umakne iz kolesarstva, zaradi česar bo po mojem prišel nazaj še bolj lačen zmag," optimistično v prihodnost ekipe in njenega prvega zvezdnika zre Novak. S predčasnim koncem Pogačarjeve sezone so se sicer zmanjšali apetiti slovenske reprezentance za domače evropsko prvenstvo. Na cestni dirki, ki bo potekala tako rekoč na dvorišču njegovega doma, je 27-letni as s Klanca veljal za prvega favorita. Čeprav Slovenija tudi brez njega premore močno in zaokroženo ekipo, Novak priznava, da se bo težko kosala s specialisti za enodnevne dirke, kot so Mathieu van der Poel, Wout van Aert in Remco Evenepoel.

Prvo slovensko orožje za visoko mesto na trasi, ki se bo odločala na krogih z vzponom na Možjanco, bo tako po njegovih napovedih Jan Tratnik. "Z Janom mislim, da lahko ciljamo na prvih pet ali morda stopničke. Vsekakor se bomo borili in potem videli, kako visoko lahko posežemo," je napovedal 31-letni Dolenjec.

Jan Tratnik FOTO: Anže Malovrh - STA