Pogačarju zagodla motorja, a ostaja optimističen: 'Noge so dobre'

Pogačar je na ciljni črti ugnal Vingegaarda in s tem pridobil dve sekundi, potem ko je tri izgubil na gorskem cilju.

Kolesarji Jumbo-Visme so od začetka 14. etape stopnjevali tempo v glavnini, kar je dajalo slutiti, da njihov kapetan Jonas Vingegaard na zadnjem in obenem najtežjem vzponu na prelaz Joux Plane nekaj načrtuje. Ko pa se je cesta še zadnjič postavila navkreber, je bilo hitro jasno, da ima iste načrte tudi Tadej Pogačar.

3,5 kilometra pred vrhom vzpona je Pogačar napadel in si ustvaril nekaj metrov prednosti, a žilavi Danec se ni dal in je kapetana Emiratov uspel ujeti še pred koncem vzpenjanja. Ker so se na vrhu vzpona delile bonifikacijske sekunde, je bilo jasno, da bosta najboljša kolesarja zadnjih dveh Tourov sprintala.

Motorista sta bilu v času drugega Pogačarjevega napada na Joux Plane enostavno preblizu: