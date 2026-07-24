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Kolesarstvo

Izjemna zmaga Pogačarja: Rekord me ni zanimal, to je bolj za novinarje

Alpe d'Huez, 24. 07. 2026 18.14 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je na 19. etapi Dirke po Franciji znova dokazal, da gre za nesporno najboljšega kolesarja na svetu, ki mu trenutno enostavno ni para. S pobegom na kultnem vzponu Alpe d'Huez je prišel do pete etapne zmage na letošnjem Touru in bolj kot ne razblinil kakršnekoli dvome o končnem zmagovalcu. Podrl pa je tudi 31 let star rekord, s katerim pa si Slovenec ni pretirano belil glave.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

"Najbolj me je na klanec gnala moja ekipa, saj smo si zadali nek cilj. Pobeg nam je otežil delo, močne ekipe so bile spredaj, zato nismo mogli preveč zmanjšati zaostanka do začetka klanca," je uvodoma povedal Pogačar.

Na poti do zmage je imel v mislih tudi rekord pokojnega Italijana Marca Pantanija iz leta 1995, ko je sloviti "pirat" klanec premagal v času 36:40 minute. "Gnal me je tudi rekord, star 31 let, s tistimi železnimi kolesi, s katerimi so se vozili, zdaj pa imamo kolesa za 20 tisočakov in ne vem, kaj še vse," je slikovito razlagal slovenski as. "Iskreno so me najbolj proti vrhu gnale noge in prestiž zmage na ikoničnem Alpe d'Huezu z dvignjenimi rokami. Vse tisto prej je bilo malce v šali. Nisem niti vedel, kakšen je rekord. To je bolj za novinarje," je hitro dodal zmagovalec že 126 preizkušenj v karieri.

Preberi še Fenomen vseh fenomenov! Epska zmaga Pogačarja!

"Vedel sem, da bo težko, saj so imeli vsi ubežniki ob sebi pomočnike v dolini in niso prav veliko delali. Bili so kot mi, ki se borimo za skupno zmago. Spredaj so bili res kakovostni kolesarji. Nekje štiri kilometre pred ciljem sem vedel, da jih lahko ujamem, vseeno pa se jih do zadnjega kilometra nisem mogel otresti," je pristavil. "Samo še jutri in potem Pariz. Res sem zadovoljen," je še zaključil Pogačar.

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Fenomen vseh fenomenov! Epska zmaga Pogačarja!

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