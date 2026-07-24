Izjemna zmaga Pogačarja: Rekord me ni zanimal, to je bolj za novinarje

"Najbolj me je na klanec gnala moja ekipa, saj smo si zadali nek cilj. Pobeg nam je otežil delo, močne ekipe so bile spredaj, zato nismo mogli preveč zmanjšati zaostanka do začetka klanca," je uvodoma povedal Pogačar.

Na poti do zmage je imel v mislih tudi rekord pokojnega Italijana Marca Pantanija iz leta 1995, ko je sloviti "pirat" klanec premagal v času 36:40 minute. "Gnal me je tudi rekord, star 31 let, s tistimi železnimi kolesi, s katerimi so se vozili, zdaj pa imamo kolesa za 20 tisočakov in ne vem, kaj še vse," je slikovito razlagal slovenski as. "Iskreno so me najbolj proti vrhu gnale noge in prestiž zmage na ikoničnem Alpe d'Huezu z dvignjenimi rokami. Vse tisto prej je bilo malce v šali. Nisem niti vedel, kakšen je rekord. To je bolj za novinarje," je hitro dodal zmagovalec že 126 preizkušenj v karieri.