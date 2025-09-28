Izjemni, neponovljivi Pogačar pometel s konkurenco in ubranil naslov svetovnega prvaka

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v Kigaliju v Ruandi postal svetovni prvak na cestni dirki. Ciljno črto je po 267,5 km, od tega po samostojni vožnji v zadnjih 67 km, prečkal pred srebrnim Belgijcem Remcom Evenepoelom in bronastim Ircem Benom Healyjem. Sedemindvajsetletni Pogačar je tako ubranil mavričasto majico iz lanskega Züricha.

Tadej Pogačar je Sloveniji priboril peto člansko kolajno na svetovnih prvenstvih. Sam ima v zbirki še bron iz Glasgowa 2023 in lansko zlato v Zürichu, medtem ko sta se srebra in brona veselila še Primož Roglič v Bergnu 2017 (vožnja na čas) in Andrej Hauptman v Lizboni 2001. Zadnja leta najboljši kolesar na svetu je postal osmi tekmovalec v 98-letni zgodovini, ki je ubranil naslov prvaka. Nazadnje je to uspelo Francozu Julianu Alaphilippu (2020, 2021).

Profil trase cestne dirke na SP v Ruandi. FOTO: UCI icon-expand

Na podoben način je Pogačar že lani osvojil naslov v Švici, potem ko je prvič napadel slaba 102 km pred ciljem in nato v samostojni vožnji do cilja dirkal zadnjih 51 km. Tokrat je ritem pospešil na najtežjem delu vmesnega vzpona zunaj krožne trase 104 km pred ciljem ter se nato v naslednjih slabih 40 km odpeljal še obema preostalima tekmecema.

Na krožni trasi je nato prednost vseskozi povečeval, v ozadju pa se je bil le še boj za ostali dve kolajni. Srebro je pripadlo Remcu Evenepoelu, ki je zaostal 1:28 minute, bron pa Benu Healyju, ki je ciljno črto prečkal 2:16 minute za Pogačarjem. Od ostalih Slovencev je do končne uvrstitve prišel še Primož Roglič na 11. mestu, medtem ko je ostala sedmerica odstopila, a v prvih 160 km trase opravila pomembno delo za svojega kapetana Pogačarja. Ta je nato le še postavil piko na i dobri reprezentančni predstavi.

Na cestni dirki SP je prvič nastopilo kar devet Slovencev. FOTO: Profimedia icon-expand

Izidi, člani (Kigali, 267,5 km):

1. Tadej Pogačar (Slo) 6:21:20