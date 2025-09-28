Izjemni, neponovljivi Pogačar pometel s konkurenco in ubranil naslov svetovnega prvaka

Tadej Pogačar je Sloveniji priboril peto člansko kolajno na svetovnih prvenstvih. Sam ima v zbirki še bron iz Glasgowa 2023 in lansko zlato v Zürichu, medtem ko sta se srebra in brona veselila še Primož Roglič v Bergnu 2017 (vožnja na čas) in Andrej Hauptman v Lizboni 2001.
Zadnja leta najboljši kolesar na svetu je postal osmi tekmovalec v 98-letni zgodovini, ki je ubranil naslov prvaka. Nazadnje je to uspelo Francozu Julianu Alaphilippu (2020, 2021).
Na podoben način je Pogačar že lani osvojil naslov v Švici, potem ko je prvič napadel slaba 102 km pred ciljem in nato v samostojni vožnji do cilja dirkal zadnjih 51 km. Tokrat je ritem pospešil na najtežjem delu vmesnega vzpona zunaj krožne trase 104 km pred ciljem ter se nato v naslednjih slabih 40 km odpeljal še obema preostalima tekmecema.
Na krožni trasi je nato prednost vseskozi povečeval, v ozadju pa se je bil le še boj za ostali dve kolajni. Srebro je pripadlo Remcu Evenepoelu, ki je zaostal 1:28 minute, bron pa Benu Healyju, ki je ciljno črto prečkal 2:16 minute za Pogačarjem.
Od ostalih Slovencev je do končne uvrstitve prišel še Primož Roglič na 11. mestu, medtem ko je ostala sedmerica odstopila, a v prvih 160 km trase opravila pomembno delo za svojega kapetana Pogačarja. Ta je nato le še postavil piko na i dobri reprezentančni predstavi.
Izidi, člani (Kigali, 267,5 km):
1. Tadej Pogačar (Slo) 6:21:20
2. Remco Evenepoel (Bel) + 1:28
3. Ben Healy (Irs) 2:16
4. Mattias Skjelmose (Dan) 2:53
5. Toms Skujinš (Lat) 6:41
6. Giulio Ciccone (Ita) 6:47
7. Isaac del Toro (Meh) isti čas
8. Juan Ayuso (Špa)
9. Afonso Eulalio (Por) 7:06
10. Tom Pidcock (VBr) 9:05
11. Primož Roglič (Slo) isti čas
...
odstop: Domen Novak, Matej Mohorič, Gal Glivar, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Jaka Primožič, Matic Žumer (vsi Slo) ...
