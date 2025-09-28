Svetli način
Izjemni, neponovljivi Pogačar pometel s konkurenco in ubranil naslov svetovnega prvaka

Kigali, 28. 09. 2025 12.31 | Posodobljeno pred 36 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V. , N.M. , S.V. , STA
Komentarji
114

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v Kigaliju v Ruandi postal svetovni prvak na cestni dirki. Ciljno črto je po 267,5 km, od tega po samostojni vožnji v zadnjih 67 km, prečkal pred srebrnim Belgijcem Remcom Evenepoelom in bronastim Ircem Benom Healyjem. Sedemindvajsetletni Pogačar je tako ubranil mavričasto majico iz lanskega Züricha.

Tadej Pogačar je Sloveniji priboril peto člansko kolajno na svetovnih prvenstvih. Sam ima v zbirki še bron iz Glasgowa 2023 in lansko zlato v Zürichu, medtem ko sta se srebra in brona veselila še Primož Roglič v Bergnu 2017 (vožnja na čas) in Andrej Hauptman v Lizboni 2001.

Zadnja leta najboljši kolesar na svetu je postal osmi tekmovalec v 98-letni zgodovini, ki je ubranil naslov prvaka. Nazadnje je to uspelo Francozu Julianu Alaphilippu (2020, 2021).

Profil trase cestne dirke na SP v Ruandi.
Profil trase cestne dirke na SP v Ruandi. FOTO: UCI

Na podoben način je Pogačar že lani osvojil naslov v Švici, potem ko je prvič napadel slaba 102 km pred ciljem in nato v samostojni vožnji do cilja dirkal zadnjih 51 km. Tokrat je ritem pospešil na najtežjem delu vmesnega vzpona zunaj krožne trase 104 km pred ciljem ter se nato v naslednjih slabih 40 km odpeljal še obema preostalima tekmecema.

Preberi še 'Primož je eden najboljših kolesarjev na svetu!'

Na krožni trasi je nato prednost vseskozi povečeval, v ozadju pa se je bil le še boj za ostali dve kolajni. Srebro je pripadlo Remcu Evenepoelu, ki je zaostal 1:28 minute, bron pa Benu Healyju, ki je ciljno črto prečkal 2:16 minute za Pogačarjem.

Od ostalih Slovencev je do končne uvrstitve prišel še Primož Roglič na 11. mestu, medtem ko je ostala sedmerica odstopila, a v prvih 160 km trase opravila pomembno delo za svojega kapetana Pogačarja. Ta je nato le še postavil piko na i dobri reprezentančni predstavi.

Na cestni dirki SP je prvič nastopilo kar devet Slovencev.
Na cestni dirki SP je prvič nastopilo kar devet Slovencev. FOTO: Profimedia

Izidi, člani (Kigali, 267,5 km):

1. Tadej Pogačar (Slo) 6:21:20

2. Remco Evenepoel (Bel) + 1:28

3. Ben Healy (Irs) 2:16

4. Mattias Skjelmose (Dan) 2:53

5. Toms Skujinš (Lat) 6:41

6. Giulio Ciccone (Ita) 6:47

7. Isaac del Toro (Meh) isti čas

8. Juan Ayuso (Špa)

9. Afonso Eulalio (Por) 7:06

10. Tom Pidcock (VBr) 9:05

11. Primož Roglič (Slo) isti čas

...

odstop: Domen Novak, Matej Mohorič, Gal Glivar, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Jaka Primožič, Matic Žumer (vsi Slo) ...

kolesarstvo svetovno prvenstvo 2025 cestna dirka tadej pogačar ruanda
KOMENTARJI (114)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
28. 09. 2025 17.47
+0
Čestitke Pogačar!
ODGOVORI
1 1
Trikrat cepljen
28. 09. 2025 17.39
-1
Čudn, ane.
ODGOVORI
0 1
vrtnar _
28. 09. 2025 17.39
vedel
ODGOVORI
0 0
vrtnar _
28. 09. 2025 17.39
nisem vredu, da je imel metlo🫢
ODGOVORI
0 0
aviktora
28. 09. 2025 17.28
+2
Čestitke za velik uspeh!
ODGOVORI
3 1
boris c
28. 09. 2025 17.18
+7
Vsaka beseda je odveč. Samo gledamo lahko in uživamo v tem uspehu.
ODGOVORI
7 0
bandit1
28. 09. 2025 17.17
+10
Komentator a EU Sport je dvakrat ponovil samo 2 milijona jih je pa taki rezultati, od kje jemljejo?
ODGOVORI
10 0
Podlesničar
28. 09. 2025 17.45
+0
Le od kje... 🤔😁
ODGOVORI
1 1
IS58
28. 09. 2025 17.13
+6
Ne pozabimo pa Rogliča. Ogromno je naredil za kolesarstvo.
ODGOVORI
8 2
Šestka6
28. 09. 2025 17.18
+5
Drugače so še drugi orali kolesarsko ledino pred Rogličem.
ODGOVORI
6 1
IS58
28. 09. 2025 17.11
+8
Ni besed,ki bi lahko opisale takšno zmago. Pogi je več kot heroj.
ODGOVORI
9 1
M_teoretik
28. 09. 2025 17.11
+7
105 KM. Svetovno zgodovinski rezultat!!
ODGOVORI
8 1
IS58
28. 09. 2025 17.10
+5
Vsi odločevalci v naši državi naj se do tal priklonijo Pogiju. Ko bi se vsi vsaj približno tako trudili bi bili prva Švica.
ODGOVORI
6 1
M_teoretik
28. 09. 2025 17.08
+10
No, kje so zdaj tisti, ki omenjajo šlepanje!?
ODGOVORI
12 2
IS58
28. 09. 2025 17.07
+6
Državno odlikovanje mu sledi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BRAVO
ODGOVORI
8 2
enapi
28. 09. 2025 17.00
-1
Čestitke pogiju. Biti skupno drugi najboljši kolesar na sp je izjemen dosežek.
ODGOVORI
4 5
Tho mp son
28. 09. 2025 16.58
-4
V golobnjaku že intenzivno razmišljajo , kako bi ga izrabili za nabiranje glasov na volitvah . Pogruntat bo treba nekaj okrog arabcev , arafatov , pa monačanov ...
ODGOVORI
5 9
mahar123
28. 09. 2025 17.00
+6
tud glede tebe bi blo dobro kaj pogruntat
ODGOVORI
10 4
poper00
28. 09. 2025 17.11
+0
Na Trstenjakovi premišljujejo ,da pošljejo v Bosno po denar ampak jih malo baše ,da je Tadej mnogo bolj nepodkupljiv kot Počivalšek.
ODGOVORI
4 4
4krogci
28. 09. 2025 16.58
+5
Bravo Tadej! Kje je pa presenecenje in skriti adut Primož??
ODGOVORI
8 3
vrtnar _
28. 09. 2025 16.57
-13
je pometel ja, kaj pa zadnjič na kronometru, ki ga pred cilje celo prehitel tekmovalec, ki je štartal za njim... pa za takega "pometača" je res nenavadno
ODGOVORI
4 17
FIRBCA
28. 09. 2025 17.11
+5
vrtnarcek, si kdaj praznoval obletnico rojstva z kaksno punco, ce bi bi vedel kako je drugi dan vse tezko. Je pa iz mesa in krvi imas lahko kdaj tudi slab dan kod ga je danes imel Roglic.
ODGOVORI
6 1
Pfolca
28. 09. 2025 17.13
+4
Poln si ti problemov, bi rekel uboga tvoja, sam je verjetno že bivša, če ni pa ji kapo dol
ODGOVORI
5 1
bobiv
28. 09. 2025 17.16
+2
Drži se vrta, šport ni zate!
ODGOVORI
2 0
afna
28. 09. 2025 17.48
vrtnarček…če bi kdaj vozil kolo, bi vedel, da je 40km kronometer čisto druga disciplina kot cestna dirka 267km..
ODGOVORI
0 0
Muca ne grize
28. 09. 2025 16.56
+8
Bravo Pogačar 👍
ODGOVORI
8 0
radar
28. 09. 2025 16.51
+10
Bravo Tadej! Bravo slovenska ekipa!
ODGOVORI
10 0
pennywajz
28. 09. 2025 16.49
+6
👏 bravo
ODGOVORI
6 0
