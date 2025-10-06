Izraelska kolesarska ekipa bo spremenila ime

"Z neomajno zavezanostjo našim kolesarjem, strokovnemu in tehničnemu osebju ter cenjenim partnerjem smo sprejeli odločitev, da ekipo preimenujemo in jo s tem oddaljimo od njene trenutne izraelske identitete," so sporočili iz ekipe.
Ob tem so še napovedali, da se bo njen lastnik, izraelsko-kanadski milijarder Sylvan Adams, v naslednji sezoni umaknil in "ne bo več govoril v imenu ekipe".
Ekipo Israel-Premier Tech so zaradi varnostnih razlogov izključili z dirke po Emiliji-Romanji, potem ko je pred tem na dirki po Španiji prišlo do množičnih protestov, ko so propalestinski protestniki večkrat zaprli ceste.
Organizatorji tritedenske dirke v Španiji so morali večkrat ukrepati, na koncu so zadnjo etapo v Madridu celo odpovedali zaradi številnih protestnikov, ki so protestirali proti udeležbi ekipe iz Izraela in povsem zasedli ciljni prostor v španski prestolnici.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.