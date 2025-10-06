Svetli način
Izraelska kolesarska ekipa bo spremenila ime

Ljubljana, 06. 10. 2025 17.29 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , S.V.
Kolesarska ekipa Israel Premier Tech, katere udeležbi v pelotonu močno nasprotujejo propalestinski aktivisti, je danes napovedala, da bo spremenila ime in se "oddaljila od svoje trenutne izraelske identitete".

"Z neomajno zavezanostjo našim kolesarjem, strokovnemu in tehničnemu osebju ter cenjenim partnerjem smo sprejeli odločitev, da ekipo preimenujemo in jo s tem oddaljimo od njene trenutne izraelske identitete," so sporočili iz ekipe.

Ob tem so še napovedali, da se bo njen lastnik, izraelsko-kanadski milijarder Sylvan Adams, v naslednji sezoni umaknil in "ne bo več govoril v imenu ekipe".

Preberi še Vuelta kot talka politike: športniki si tega ne zaslužijo

Ekipo Israel-Premier Tech so zaradi varnostnih razlogov izključili z dirke po Emiliji-Romanji, potem ko je pred tem na dirki po Španiji prišlo do množičnih protestov, ko so propalestinski protestniki večkrat zaprli ceste.

Organizatorji tritedenske dirke v Španiji so morali večkrat ukrepati, na koncu so zadnjo etapo v Madridu celo odpovedali zaradi številnih protestnikov, ki so protestirali proti udeležbi ekipe iz Izraela in povsem zasedli ciljni prostor v španski prestolnici.

Razočarani Evenepoel: Res sem verjel, da lahko ujamemo Pogačarja

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tho mp son
06. 10. 2025 18.36
+1
Arafati vse bolj terorizirajo svet , folk se pa pred njimi vedno bolj umika V JAME . Od koder je prišel !
ODGOVORI
1 0
zibertmi
06. 10. 2025 18.29
-1
in potem ne bodo več izraelska ekipa
ODGOVORI
1 2
MarkoJur
06. 10. 2025 18.27
-2
Spremenim ime, pa sem nenadoma humanist....hahah
ODGOVORI
0 2
bor99
06. 10. 2025 18.22
+1
no pa so nekaj celo dosegli
ODGOVORI
2 1
galeon
06. 10. 2025 18.15
+1
Te židi so pa res zabiti, če mislijo da bodo s spremembo imena rešili problem.
ODGOVORI
4 3
