Izraelska kolesarska ekipa bo spremenila ime

"Z neomajno zavezanostjo našim kolesarjem, strokovnemu in tehničnemu osebju ter cenjenim partnerjem smo sprejeli odločitev, da ekipo preimenujemo in jo s tem oddaljimo od njene trenutne izraelske identitete," so sporočili iz ekipe.

Ob tem so še napovedali, da se bo njen lastnik, izraelsko-kanadski milijarder Sylvan Adams, v naslednji sezoni umaknil in "ne bo več govoril v imenu ekipe".