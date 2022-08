Jakobsen do naslova evropskega prvaka, Mezgec šesti

Štiriintridesetletni Kranjčan je tako dosegel tretjo najboljšo uvrstitev na evropskih prvenstvih za slovensko reprezentanco. Pred tem je bil Luka Mezgec peti na EP v danskem Herningu, lani pa je ta uvrstitev uspela tudi Tadeju Pogačarju v italijanskem Trentinu.

Za 25-letnega Fabia Jakobsena je to prvi naslov evropskega prvaka, hkrati pa 37. zmaga v karieri. Za nizozemsko kolesarstvo je to prvi naslov po eni srebrni in eni bronasti kolajni. Nizozemci so s tem prekinili niz štirih zaporednih zmag Italijanov, ki so tokrat ostali brez kolajne.