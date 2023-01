Jakobsena v ciljnem sprintu skoraj podrl navijač s telefonom

Sedma in hkrati zadnja etapa dirke po San Juanu v Argentini je s ciljnim sprintom doživela razburljiv zaplet. Za etapno zmago se je borila velika skupina kolesarjev, med katerimi sta v ospredju vozila Sam Welsford in Fabio Jakobsen, slednjega pa je v zadnjim metrih dirke v obraz zadel nespameten navijač, ki je prek varnostne ograje na progo tiščal telefon, s katerim je Nizozemca zadel v obraz in skoraj povzročil padec.