Jan Tratnik odkrito o motnjah hranjenja

Med biatlonci je tovrstno težavo opisala Švicarka Lena Häcki Gross , snaha nekdanjega trenerja slovenske reprezentance Ricca Grossa , znane so težave nemškega skakalca Svena Hannawalda in tudi slovenskega skakalca Bora Pavlovčiča , na dolgih progah je odvečna teža lahko težava v atletiki, smučarskem teku, ...

Sam pravi, da so se težave začele leta 2011, ko je prestopil v belgijsko kolesarsko ekipo svetovne serije Quickstep. "Opravili smo nekaj testov in ko smo videli moje vate na kilogram, je nekdo namignil, da bi bil lahko res zelo zelo dober v klanec, če bi izgubil še nekaj kilogramov," je dejal Tratnik in nasvet seveda poslušal.

Tratnik je v intervjuju za CyclingWeekly priznal, da je padel v začarani krog, ko ga je premalo zaužite hrane pripeljalo do prenajedanja, iz strahu, da bi se zredil, pa se je prisilil k bruhanju. "Nisem prenesel občutka lakote, zato sem se raje najedel preveč. A ker me je bilo strah, da bi se zredil, sem se znašel v začaranem krogu, iz katerega nisem znal pobegniti," je dejal 34-letni slovenski reprezentant.

Šele kasneje je kolesar spoznal, da je naredil prav vse, kar so mu svetovali trenerji, ni pa poslušal svojega telesa. "Zdravnik je zahteval, da svojo težo znižam na največ 60 kilogramov, na pripravljalnem kampu sem jih takrat imel 64. Potem se je vse podrlo," je razložil.

"Mislim, da moje telo potrebuje vsega po malem. Če imaš normalne obroke in ješ zdravo hrano, ne moreš zgrešiti. Če sem lačen, jem več, in če nisem, jem manj. Ne oziram se na kalorije, to prinaša preveč stresa," pa je nov pristop pred časom za Siol razložil kolesar, ki tovrstnega vmešavanja ne pusti več.

A pot iz začaranega kroga ni lahka in Tratnik pravi, da je pomembno tudi priznanje in da o zadevi spregovoriš. "Res moraš verjeti, da je to možno premagati. Najboljše, kar lahko narediš, je, da o tem spregovoriš in poveš bližnjim, a nisi sam v tem. Dolgo sem bil preveč sramežljiv, da bi ljudem povedal."

Po nekaterih raziskavah naj bi bilo kar 20 odstotkov vseh športnikov izpostavljenih tveganju, da se soočijo z motnjami hranjenja. Ob bulimiji pa se največkrat omenjata anoreksija in sindrom Red-S.