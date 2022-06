Jan Tratnik v vožnji na čas ugnal Mohoriča in ostal državni prvak

Za naslov prvaka in dres v slovenskih barvah je potekal ogorčen boj. Jan Tratnik in Matej Mohorič sta bila od samega začetka povsem izenačena, ob koncu prvega kroga pa je imel branilec naslova 81 stotink sekunde naskoka pred Mohoričem. Ta je v drugi polovici dobro poganjal pedala, še več moči pa je prihranil Tratnik in v cilju za osem sekund prehitel svojega moštvenega kolega.

Jan Polanc tretji

Za bron razburljivega obračuna ni bilo, Jan Polanc je imel že po polovici trase 24 sekund naskoka pred Matevžem Govekarjem (Bahrain-Victorious), na koncu pa je v cilj pripeljal 1:14 minute za zmagovalcem Tratnikom ter natanko minuto pred Govekarjem.

Hitrejši čas od obeh najboljših Slovencev je sicer v okviru avstrijskega državnega prvenstva postavil Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), ki je 28,8 km dolgo traso potreboval 35:05 minute.

Tratnik je s četrto zmago na DP izenačil dosežek Gregorja Gazvode, ki je slavil v letih 2005, 2008, 2010, 2014. Član Bahrain-Victoriousa je bil prvič najboljši pred sedmimi leti v Ljubljani, nato pa je v prestolnici slavil še leta 2018. Lani je bil v Kopru boljši od Jana Polanca in Tadeja Pogačarja.