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Kolesarstvo

Je voznika obšla slabost? Več poškodovanih, eden huje v nesreči spremljevalnega vozila na Touru

Pariz, 13. 07. 2026 14.37 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Tour

Tik pred ciljem devete etape dirke po Franciji se je zgodila nesreča, v katero je bilo vpleteno vozilo za spremljanje dirke. Ko je karavana prispela v Ussel, je vozilo novinarjev francoskega športnega časopisa L'Equipe trčilo v ograjo ob progi, v nesreči je bilo poškodovanih osem ljudi. Eden huje.

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Kot so zapisali pri L'Equipu, je njihovo spremljevalno vozilo trčilo v ograjo ob progi manj kot 500 metrov pred ciljno črto. V nesreči je bilo poškodovanih osem ljudi, ki so stali za ograjo - dva med njimi so odpeljali v bolnišnico. Tožilstvo je sprožilo preiskavo o okoliščinah nesreče.

Preberi še Pogačarjevi emirati skuhali zahtevno etapo, zmaga van der Poelu

Lokalna medijska hiša Ici Limousin, katere vodja je bil neposredna priča trčenja, je poročala, da je voznika novinarskega vozila očitno nenadoma obšla slabost. Temperature v regiji so v nedeljo dosegle do 40 stopinj Celzija, zaradi česar so se organizatorji odločili skrajšati etapo dirke - kar se je v dolgi zgodovini te preizkušnje zgodilo prvič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Etapo je dobil Nizozemec Mathieu van der Poel, slovenski as Tadej Pogačar pa je zadržal rumeno majico vodilnega.

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KOMENTARJI1

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Bebo2
13. 07. 2026 14.55
mene samo čudi kako to da na vsaki etapi ni kakšne nesreče, glede na to kako vozijo
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