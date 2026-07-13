Je voznika obšla slabost? Več poškodovanih, eden huje v nesreči spremljevalnega vozila na Touru

Kot so zapisali pri L'Equipu, je njihovo spremljevalno vozilo trčilo v ograjo ob progi manj kot 500 metrov pred ciljno črto. V nesreči je bilo poškodovanih osem ljudi, ki so stali za ograjo - dva med njimi so odpeljali v bolnišnico. Tožilstvo je sprožilo preiskavo o okoliščinah nesreče.
Lokalna medijska hiša Ici Limousin, katere vodja je bil neposredna priča trčenja, je poročala, da je voznika novinarskega vozila očitno nenadoma obšla slabost. Temperature v regiji so v nedeljo dosegle do 40 stopinj Celzija, zaradi česar so se organizatorji odločili skrajšati etapo dirke - kar se je v dolgi zgodovini te preizkušnje zgodilo prvič.
Etapo je dobil Nizozemec Mathieu van der Poel, slovenski as Tadej Pogačar pa je zadržal rumeno majico vodilnega.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.