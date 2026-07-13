Je voznika obšla slabost? Več poškodovanih, eden huje v nesreči spremljevalnega vozila na Touru

Kot so zapisali pri L'Equipu, je njihovo spremljevalno vozilo trčilo v ograjo ob progi manj kot 500 metrov pred ciljno črto. V nesreči je bilo poškodovanih osem ljudi, ki so stali za ograjo - dva med njimi so odpeljali v bolnišnico. Tožilstvo je sprožilo preiskavo o okoliščinah nesreče.