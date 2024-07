Je zmaga na Giru, Touru in Vuelti mogoča? 'Če kdo, lahko to naredi prav Tadej'

"To je bil eden najbolj neverjetnih Tourov v zgodovini. Hvala vsem navijačem, najboljši ste." Tako se je po uspehu slovenskim navijačem zahvalil Tadej Pogačar, ki je zadnje tri tedne premikal meje možnega v kolesarskem svetu. Kar 26 let je bilo potrebnih, da se je pojavil kolesarski as, ki je ponovil uspeh legende svetovnega kolesarstva Marca Pantanija, ki je v eni sezoni osvojil tako Tour kot tudi Giro. Zaradi uspehov slovenskega kolesarja je v Monako priletel celo šef Pogačarjeve ekipe, več kot 40 milijard evrov težak šejk, ter si tam pogledal Pogačarjev triumf. Kaj dela Tadeja Pogačarja tako posebnega, da je lahko tako suveren v vrhu svetovnega kolesarjenja nepretrgoma kar 157 tednov? V oddaji smo gostili njegovega prvega trenerja Miho Koncilija.

OGLAS

Morje oboževalcev in zaslužena pica za tistega, ki je v tem tisočletju spisal zgodovino. Razpisali so se tudi v domači Komendi, ki jo je v nedeljo, tako kot vso Slovenijo, Tadej Pogačar dvignil na noge. Bučen aplavz in ponos je vel od krajanov, ko so spremljali uspeh domačina. S slovenskimi zastavami pa so poskrbeli, da je bilo za Tadeja štiri mesece domače tudi na poti. "Tudi v zadnjih etapah v Alpah smo Slovenci prevladovali z navijači. Mislim, da imamo v Sloveniji najboljše navijače," je na Dirki po Franciji dejal slovenski kolesarski as. Domačini so ga namreč v živo spremljali tudi na nekaterih etapah Toura.

Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand

"Načrt je, da se Komenda obarva ne le v rožnato, temveč tudi v rumeno. Krožišče bomo osvežili v rumeni in rožnati barvi, ker Tadej je zmagovalec obeh. Tako bomo počastili njegov prihod v Komendo," je dejal župan Komende Jurij Kern. V sredo tako pričakujejo že tretjič najboljšega kolesarja na Dirki po Franciji. A Tadaj, kot slišimo, ni zvezdnik. "Takšen je, kot je vedno bil. Razigran, sproščen ... Vidi se, da užival v kolesarstvu," je povedala njegova sestra Barbara Pogačar. 'Popoln kolesar' Da so si želeli zmage, letos pa so jo tudi dobili, je ob zaključku Toura dejal športni direktor UAE Emirates Andrej Hauptmann. Športni direktor UAE Emirates Matxin Joxean Fernandez pa: "To je definicija zadoščenja, ponosa in veselja. Popoln kolesar." Tadej je torej popoln kolesar, ki je kar 157 tednov kraljeval na vrhu lestvice mednarodne kolesarske zveze. A brez Urške Žigart ne bi šlo, je pred mesecem dni priznal Pogačar. Zaročenka je njegov triumf seveda spremljala v Nici.

Uspelo mu je, kar je doslej uspelo le osmim kolesarjem. Avgustovski počitek je zato več kot zaslužen, potem pa nov cilj – svetovno prvenstvo. In kaj o vsem pravi Pogačarjev prvi trener Miha Koncilija? Gostili smo ga v oddaji 24UR ZVEČER, v kateri je povedal, da se Slovenci zavedamo uspeha našega kolesarskega asa. "Morda sicer ne vidimo, kakšna zvezda je v svetovnem merilu, saj se kolesarstvo v Sloveniji šele dviga na to raven popularnosti, ampak v svetu je Tadej še veliko bolj popularen, kot pri nas," je dejal. Prepričan je, da bi si marsikdo želel, da bi Tadej kolesaril pod zastavo njihove države ter za to namenil tudi več milijonov. In v čem se Tadej razlikuje od ostalih kolesarjev? Kaj ga dela posebnega? Koncilija pravi, da se mora sešteti več dejavnikov, da je športnik uspešen, kar se je pri njegovem nekdanjem varovancu tudi zgodilo. "V prvi vrsti je seveda talent. S tem se moraš roditi, mora ti biti dano v zibelko, da imaš predispozicije, da se lahko nato nadalje razvijaš," je pojasnil.

Miha Koncilija FOTO: POP TV icon-expand

A seveda talent ni vse. Tu sta tudi motivacija in trdo delo. "Kolesarstvo je resnično zahtevno. Vsak dan biti na kolesu po pet, šest ur, praktično 300 dni v letu. To so stvari, za katere moraš živeti, biti motiviran, imeti veliko željo, da dosežeš zastavljene cilje," je bil jasen trener, ki ob tem dodaja, da ima Tadej ob vsem tem tudi "kolesarsko inteligenco". "Da torej zna v pravem trenutku narediti pravo potezo." 'Je na dobri poti, da postane največji vseh časov' Pa je mogoče, da bi nekoč zmagal na Giru, Touru in Vuleti? "Če kdo, potem lahko to naredi prav Tadej," je prepričan Koncilija. Meni, da je njegov nekdanji varovanec sicer že zdaj na dobri poti, da v kolesarstvu postane največji vseh časov. Pri 25 letih je namreč dosegel že tri zmage na Tour de France, dvakrat je bil drugi, ob tem pa ima seveda še druge dosežke.