Jeffrey Hoogland postavil svetovni rekord v vožnji na kilometer

Prejšnji rekord je s časom 56,303 sekunde imel Francoz Francois Pervis, ta dosežek je postavil decembra 2013, kar pomeni, da je Nizozemec zrušil najstarejši rekord v kolesarstvu na stezi.

"Na visoko nadmorsko višino sem prišel po čudežni rekord, dosegel sem ga, čeprav me zdaj vse boli in še ne morem uživati v novem dosežku. Vse me boli, a dejstvo, da sem bil skoraj sekundo hitrejši od prejšnjega rekorda, me navdušuje. Zapustil sem dediščino, res je lepo, če je tvoje ime na vrhu lestvic tudi, ko se več ne ukvarjaš s športom," je po rekordnem dosežku dejal Jeffrey Hoogland, ki bo v Mehiki poskušal podreti tudi rekord v vožnji na 200 metrov z letečim startom. Ta je s časom 9,100 sekunde v lasti Nicolasa Paula iz Trinidada in Tobaga, rekord je dosegel v Boliviji.