Narvaez: Slediti najboljšemu fantu na svetu je bilo zares težko

Slovenec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) ni uspel zmagati na uvodni etapi dirke po Italiji. To mu je tik ob koncu preprečil Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), ki je v tesnem sprintu prehitel njega in Maximiliana Schachmanna (Bora-Hansgrohe). "Ja, občutek je zares dober. Vedeli smo, da mi je etapa pisana na kožo, zato te priložnosti nisem izpustil," je zmagovalec povedal ob koncu. Ekvadorec si je etapno zmago na Giru privozil že leta 2020, toda sobotna je bila ena njegovih večjih in skupno že 11. v karieri, poleg tega je tudi prvi osvojil rožnato majico na letošnji izvedbi dirke. "Slediti najboljšemu fantu na svetu (Pogačarju op. p.) na samem vzponu je bilo zares težko. Tudi zato je ta zmaga tako posebna. Tako me vse boli, močno boli. Bilo je zares težko, toda na koncu mi je uspelo," je še povedal Narvaez. "Naredil sem kratek sprint in na koncu zmagal. Mislim, da je Pogačar naredil predolg sprint, sploh po taki težki etapi. Zame je to neverjetno, sploh ker na takšnih dirkah ni veliko priložnosti, da si nadeneš majico vodilnega že prvi dan. Kot rečeno, dobra priložnost je bila. Za to pa sem res trdo delal," je še zaključil.