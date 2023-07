Pogačarjeva zaročenka razkrila: Zdaj lahko povem, Tadejeva poškodba je bila veliko hujša

Danec Jonas Vingegaard je absolutni vladar kolesarske dirke po Franciji s kar sedmimi minutami in 29 sekundami prednosti pred Tadejem Pogačarjem v skupni razvrstitvi Toura. In šampion s Klanca pri Komendi je skupaj z Matejem Mohoričem iz vrst Bahrain Victoriousa in Luko Mezgecem, ki dirka za avstralski Jayco AlUla, spisal še eno izjemno poglavje slovenske kolesarske zgodovine. Tri etapne zmage Slovencev ob beli majici najboljšega mladega kolesarja in drugo mesto v skupni razvrstitvi so nekaj, o čemer smo desetletje nazaj lahko le sanjali.