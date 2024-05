Jonathan Milan v sprintu do druge etapne zmage

Ista trojica prednjači tudi v boju za ciklamno majico. 23-letni Milan je zbral 229 točk, drugi Groves jih ima 156, tretji pa je Merlier s 129. Že tako okrnjeno konkurenco sprinterjev, nedavno se je zaradi bolezni poslovil nedeljski zmagovalec Olav Kooij , je dodatno razredčil padec nekaj sto metrov pred ciljno črto, v katerega so se zapletli Fabio Jakobsen , Tobias Lund Andresen in Jenthe Biermans .

"Veste, ne gre se samo za tistih 20 sekund pred ciljno črto. Ekipa je ves dan garala zame, da sem v sprint prišel v dobrem položaju. To me osrečuje, zaradi tega smo prava ekipa. Neverjetno je, kaj so ostali naredili zame. Iz dna srca bi se jim rad zahvalil," je bil novega uspeha vesel Italijan, ki je v sprintu najprej sledil pospeševanju Tima Merliera in ga potem prehitel tik pred ciljno črto.

Hitro po začetku etape, ki je za kolesarje pomenila prehod iz prve v drugo polovico dirke po Italiji, so se od glavnine odlepili Francoz Thomas Champion, Nizozemec Tim Van Dijke in domačin Edoardo Affini. Trojica si je hitro privozila minuto in pol prednosti pred zasledovalci, v nadaljevanju pa so zbežali na dobri dve minuti. Trojica je bila ujeta 30 km pred koncem, ko so se v ospredje postavile sprinterske ekipe.