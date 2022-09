Jumbo-Visma si je belgijskega superzvezdnika zagotovila še za dve sezoni

"S to ekipo se počutim zelo dobro. Pokazali smo že, da lahko tukaj dam vse od sebe. To je tudi zahvaljujoč pogojem, ki jih imam tu. Presenetilo me je, da se je vodstvo ekipe želelo znova pogajati o moji pogodbi, vendar je to lepo priznanje. Hitro smo se dogovorili," je ob podaljšanju sodelovanja za klubsko spletno stran med drugim dejal Wout van Aert.

Športni direktor nizozemskega moštva Merijn Zeeman je poudaril, da van Aert tako v vlogi kolesarja kot osebe znatno bogati ekipo. "Je kolesar, ki naredi razliko z doseganjem vrhunskih predstav in s tem, da je timski igralec. Poganja nas visoko. Veseli nas, da bo naslednja štiri leta del naše ekipe," je povedal Zeeman.

28-letnik ima v svoji bogati karieri že 39 zmag, od tega devet v tej sezoni, v kateri je dobil tri etape na dirki po Franciji in tudi zeleno majico za najboljšega kolesarja po točkah.

Mnogi ugibajo, da bi ga v prihodnje lahko videli med kandidati za rumeno majico, za kar pa bi moral nekoliko spremeniti svoj stil dirkanja, saj ga pri 190 centimetrih in 78 kilogramih pogosto "zmanjka" na najtežjih vzponih, a v zadnjih letih vse bolj dokazuje, da je lahko konkurenčen tudi na velikih naklonih. Nenazadnje je letos na eni od etap Toura v Pirenejih zlomil celo Tadeja Pogačarja. Ali se bo van Aert skupaj s svojo ekipo dejansko odločil za prekvalificiranje v kolesarja za skupni seštevek na najzahtevnejših dirkah, bi lahko videli že v prihodnji sezoni.