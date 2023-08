Jumbo-Visma z Rogličem prevladovala na ekipnem kronometru

Majico vodilnega je prevzel Madžar Attila Valter , ki je torkovo prvo etapo končal na 26. mestu. V skupnem seštevku ima isti čas kot moštveni kolegi Jan Tratnik , Nizozemec Koen Bouwman ter Primož Roglič . Kisovčan si je kot izraziti favorit te preizkušnje nabral 34 sekund naskoka pred Britancem Adamom Yatesom , ki naj bi bil njegov prvi izzivalec slovenskega asa in je danes z ekipo UAE Team Emirates zasedel peto mesto.

Jumbo-Visma je 13,1 km dolgo traso prevozila v 14:38 minute oziroma s povprečno hitrostjo 53,66 km/h. S tem so bili 19 sekund hitrejši od Movistarja ter 30 sekund od Bora-Hansgrohe.

Za ekipe je bila današnja preizkušnja obenem pravšnji test pred ekipnim kronometrom za uvod Vuelte v Barceloni. Tisti bo 1,7 km daljši, na sporedu pa bo 26. avgusta. "To je bilo blizu popolnosti, hkrati pa je bila to odlična priprava za dirko po Španiji. Vozil sem že veliko posamičnih kronometrov, a to je nekaj povsem drugega. V ekipni vožnji na čas te lahko moštveni kolegi spravijo v težave," je takoj po etapi dejal novi vodilni v skupnem seštevku Valter.

"Kolesarja, kot sta Edoardo Affini in Roglič, te ves čas držita na limitu, ampak nekako je šlo. Veliko sta opravila za ekipo, celotna sedmerica se je izkazala," je ekipo pohvalil 25-letni Madžar in dodal, da se cilji ekipe za preizkušnjo po Burgosu niso spremenili. "Upam, da bo Roglič zmagal in pri tem mu moram kar najbolje pomagati. Seveda sem ponosen, da sem oblekel majico vodilnega, užival bom v njej, a moja vloga se ni prav nič spremenila. Upam, da bom končal visoko v skupnem seštevku, a le, če Primož zmaga," je zaključil Madžar.