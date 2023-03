Jumbo-Vismi in Tratniku ekipni kronometer, skupno vodstvo Cortu

Nizozemska ekipa Danca Jonasa Vingegaarda je z eno sekundo prednosti slavila pred ekipo EF Education-Easypost, za katero je bil najhitrejši prav Cort. Na tretjem mestu je za štiri sekunde zaostal Team Jayco-Alula.

UAE Team Emirates Tadeja Pogačarja je končal na petem mestu s 23 sekundami zaostanka za nizozemsko ekipo.

Rumeno majico je zdaj prevzel Cort, ki ima sekundo prednosti pred Belgijcem Nathanom Van Hooydonckom (Jumbo-Visma). S tremi sekundami zaostanka nato sledita še dva člana Jumbo-Visme, Tratnik in Vingegaard. Vmes je z enakim zaostankom tretji Avstralec Michael Matthews (Team Jayco-Alula).

Pogačar na 10. mestu za vodilnim Cortom zaostaja 14 sekund. Na dirki nastopa še Domen Novak (UAE Team Emirates), ki skupno zaseda 138. mesto z zaostankom devetih minut in 33 sekund.

Prvič so sicer v ekipnem kronometru tekmovali na nov način, in sicer da se čas ekipi ustavi, ko prvi izmed njenih kolesarjev prečka ciljno črto, saj se vsakemu kolesarju posebej šteje čas. Za Jumbo-Vismo so bili v cilju enako hitri Tratnik, Vingegaard in Van Hooydonck.

V sredo kolesarje čaka 164,7 kilometra dolga preizkušnja med krajema Saint-Amand-Montrond in La Loge des Gardes, ki se bo začela ob 12.40.