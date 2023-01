Pogačarjev kolesarski oče znova del ekipe UAE Emirates

"Veliko me je naučil, celo več o življenju kot o kolesarstvu," je o Allanu Peiperju pred dvema letoma dejal Tadej Pogačar. Danes 62-letni Avstralec se je moral takrat posloviti od vloge športnega direktorja ekipe UAE Emirates zaradi vrnitve raka na prostati. Sedaj pa se je njegovo zdravstveno stanje izboljšalo do te mere, da bo lahko Tadeju Pogačarju in druščini pomagal v vlogi posebnega svetovalca.

icon-expand Ko je Tadej Pogačar prvič osvojil rumeno majico, je nad njegovimi vožnjami bdel Allan Peiper. FOTO: AP Allan Peiper je bil športni direktor ob prvi zmagi Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Skoval je načrt, po katerem so Emirati vse do predzadnje etape rumeno majico prepustili Primožu Rogliču in mu jo nato vzeli v zadnji priložnosti, na gorskem kronometru v predzadnji etapi. Pozimi istega leta se je Peiper moral posloviti od vloge vodilnega športnega direktorja, potem ko se je rak na prostati, ki se mu je razširil tudi na pljuča in kosti, vrnil še tretjič v njegovem življenju. Kazalo je, da je bilo njegovo slovo od kolesarstva dokončno, a se nepopustljivi Avstralec pred sezono 2023 znova vrača. Kot so sporočili na spletni strani ekipe UAE Emirates, bo imel v novi sezoni vlogo posebnega svetovalca. Osredotočal se bo na tehnične elemente dirk, podrobno bo sodeloval s kolesarji pri pripravi strategije in materialov pred ključnimi dirkami. icon-expand Allan Peiper in Tadej Pogačar. FOTO: Twitter "Že ko se je poslovil zaradi zdravstvenih razlogov, sem rekel, da bo mesto zanj v naši ekipi vedno odprto. Ko me je poklical, sem bil presrečen, da bom lahko držal svojo obljubo. Ne toliko zaradi službe, ampak zaradi njegovega zdravja, kar je najboljša možna novica. Odkar ga ni bilo, je ekipa napredovala, ampak vedno nam je v čast, da se lahko učimo iz njegovih izkušenj iz prve roke," je ob tem dejal direktor ekipe Mauro Gianetti. "V zadnjih letih smo obdržali tesen stik. Hvaležen sem Mauru, da mi je ponudil priložnost in sem se lahko vrnil. Lepo je bilo spremljati, da je ekipi šlo tako dobro. Zaljubljen sem v kolesarstvo, zato se je lepo vrniti," pa je povedal Peiper, ki ga je Pogačar v izjavah večkrat označil za svojega kolesarskega očeta. PREBERI ŠE Pogačar državni podprvak v ciklokrosu, naslov Štajnarju O svoji novi vlogi je 62-letnik, ki je kot profesionalec zbral 30 zmag, povedal še, da bo zaradi nje manj obremenjen kot v preteklosti. "Zagotovo bo ta vloga manj intenzivna. Žal dirk ne bom spremljal iz avtomobila kot prej, ampak se bom lahko osredotočal na specifične elemente dirkanja, ki bodo – upam – pomagali ekipi k še boljšim rezultatom." Številni ob tem namigujejo, da bi znala Peiperjeva vrnitev blagodejno vplivati predvsem na Tadeja Pogačarja. Nizozemski Wielerfilts, ki je o možnosti Peiperjevega povratka poročal že pred časom, je celo zapisal, da se je slovenski kolesarki šampion osebno zavzemal za vrnitev avstralskega strokovnjaka.