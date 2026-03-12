Van der Poelu etapa, Roglič že tretji skupno

Primož Roglič je v četrti, 213 kilometrov dolgi razgibani etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja v sprintu 14 kolesarjev, ki so na zadnjem vzponu pobegnili glavnini, zasedel 12. mesto. Ker pa v skupini najboljših ni bilo nekaterih z vrha skupne razvrstitve, je Kisovčan s petega napredoval na tretje mesto.

Pred slovenskim kolesarjem ekipe Red Bull-Bora-hansgrohe sta le njegov moštveni kolega Giulio Pellizzari in do te etape vodilni Isaac del Toro , ki je vodstvo izgubil zaradi bonifikacijskih sekund za drugo mesto v etapi Italijana. Del Toro zdaj zaostaja dve, Roglič pa 21 sekund.

Etapo je sicer dobil nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel , kolesar ekipe Alpecin-Premier Tech, za katerega je to druga etapna zmaga v treh dneh.

Etapa od Tagliacozza do Martinsicuro je vsebovala štiri kategorizirane vzpone. Daljša dva sta bila na sporedu že v prvi polovici etape, po pričakovanju se takrat favoriti niso naprezali. Se je pa izoblikovala skupina ubežnikov, ki so v begu vztrajali do zadnjega, 1,5 kilometra dolgega vzpona 15 kilometrov pred ciljem. Ta je bil dovolj dolg in zahteven, da je naredil selekcijo, ritem na njem sta držala kolesarja ekipe Visma-Lease a bike Matteo Jorgenson in Wout Van Aert .

Ob koncu klanca je napadel del Toro, s protinapadom je poskušal Pellizzari, toda skupina se ni razbila in je družno prikolesarila do cilja. V sprintu je imel prepričljivo največ moči van der Poel, zabeležil je 59. zmago v karieri, Pellizzari se je prebil na drugo mesto, tretje mesto pa je zasedel Norvežan Tobias Halland Johannessen. Roglič je bil v sprintu rezerviran in se ni boril za najvišja mesta.

Peta etapa s ciljem v Mombarocciu bo spet zahtevna, vnovič bo vsebovala štiri kategorizirane vzpone vključno z zaključnim na Santurio del Beato Sante.