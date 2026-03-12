Naslovnica
Kolesarstvo

Van der Poelu etapa, Roglič že tretji skupno

Milano, 12. 03. 2026 15.19 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
M.J. STA
Mathieu Van Der Poel

Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja se je nadaljevala z razgibano četrto etapo od Tagliacozza do Martinsicura. Kolesarje je čakalo 213 kilometrov dolga etapa s približno 2.800 višinskimi metri. Zmagovalec etape je Nizozemec Mathieu van der Poel, ki je dobil sprint dvanajstih kolesarjev, med njimi je bil tudi Primož Roglič. V skupni razvrstitvi je vodstvo prevzel Italijan Giulio Pelizzari, ki ima dve sekundi prednosti pred prvim favoritom Mehičanom Isaacom del Torom. Roglič je tretji in zaostaja 21 sekund.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Primož Roglič je v četrti, 213 kilometrov dolgi razgibani etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja v sprintu 14 kolesarjev, ki so na zadnjem vzponu pobegnili glavnini, zasedel 12. mesto. Ker pa v skupini najboljših ni bilo nekaterih z vrha skupne razvrstitve, je Kisovčan s petega napredoval na tretje mesto.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimeda

Pred slovenskim kolesarjem ekipe Red Bull-Bora-hansgrohe sta le njegov moštveni kolega Giulio Pellizzari in do te etape vodilni Isaac del Toro, ki je vodstvo izgubil zaradi bonifikacijskih sekund za drugo mesto v etapi Italijana. Del Toro zdaj zaostaja dve, Roglič pa 21 sekund.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Etapo je sicer dobil nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel, kolesar ekipe Alpecin-Premier Tech, za katerega je to druga etapna zmaga v treh dneh.

4. etapa dirke od Tirenskega do Jadranskega morja
4. etapa dirke od Tirenskega do Jadranskega morja
FOTO: Twitter

Etapa od Tagliacozza do Martinsicuro je vsebovala štiri kategorizirane vzpone. Daljša dva sta bila na sporedu že v prvi polovici etape, po pričakovanju se takrat favoriti niso naprezali. Se je pa izoblikovala skupina ubežnikov, ki so v begu vztrajali do zadnjega, 1,5 kilometra dolgega vzpona 15 kilometrov pred ciljem. Ta je bil dovolj dolg in zahteven, da je naredil selekcijo, ritem na njem sta držala kolesarja ekipe Visma-Lease a bike Matteo Jorgenson in Wout Van Aert.

Preberi še Ni trajalo dolgo: za izjemnega Francoza se je ogrela Pogačarjeva ekipa

Ob koncu klanca je napadel del Toro, s protinapadom je poskušal Pellizzari, toda skupina se ni razbila in je družno prikolesarila do cilja. V sprintu je imel prepričljivo največ moči van der Poel, zabeležil je 59. zmago v karieri, Pellizzari se je prebil na drugo mesto, tretje mesto pa je zasedel Norvežan Tobias Halland Johannessen. Roglič je bil v sprintu rezerviran in se ni boril za najvišja mesta.

Peta etapa s ciljem v Mombarocciu bo spet zahtevna, vnovič bo vsebovala štiri kategorizirane vzpone vključno z zaključnim na Santurio del Beato Sante.

kolesarstvo roglič

Juan Ayuso jo je odnesel brez zlomljenih kosti

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JackRussell
12. 03. 2026 16.15
Lani je bil varuška nemškemu dečku, letos je italijanskemu. Očitno je dobil delo v ekipi da uči otroke kako se vozi.
Odgovori
0 0
Zagorac
12. 03. 2026 16.27
Druga mu ne preostane
Odgovori
0 0
bibaleze
