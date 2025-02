Kaj je Roglič svetoval slovenskemu novincu na ravni svetovne serije?

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

V mestni porodnišnici pregleduje ginekolog nosečnice in presenečen ugotovi, da bodo tri bodoče mamice, ki ležijo na sosednjih posteljah, rodile šestega januarja. Ko se približa naslednji, četrti postelji, se hoče pošaliti in vpraša: "Ali boste tudi vi rodili šestega januarja?" Bodoča mamica se nasmehne in reče: "Ne, jaz pa nisem bila na tistem izletu!"