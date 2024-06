Kaj pred začetkom Toura pravijo stavnice?

Dolgo je kazalo, da dvakratni zmagovalec Toura ne bo nared za nastop na letošnji francoski pentlji, a zdravstvenemu osebju Visme-Lease a Bike je uspel mali čudež. Pred dnevi so tako potrdili, da bo 27-letnik četrtič v karieri nastopil na Touru.

Spomnimo, vrstni red med favoriti bi bil na vrhu zagotovo nekoliko drugačen, če se ne bi Jonas Vingegaard huje poškodoval na aprilski dirki po Baskiji. V padcu sta bila udeležena tudi Primož Roglič in Remco Evenepoel , ki pa sta jo odnesla nekoliko bolje od Danca. Ta si je zlomil ključnico, nekaj reber in utrpel tudi pljučno kontuzijo.

Jonas Vingegaard je v tej sezoni dobil dirki Tirreno–Adriatico in O Gran Camino. Skupno je osvojil tudi pet etapnih zmag.

A kljub temu je prvi favorit za osvojitev rumene majice Tadej Pogačar, zmagovalec Toura v letih 2020 in 2021. Za 25-letnikom je sanjski prvi del sezone, v katerem je zbral – ne, nismo se zmotili – neverjetnih 14 zmag. Nazadnje je na dirki po Italiji brez težav deklasiral konkurenco in na poti do rožnate majice osvojil kar šest etapnih zmag.

Kvota na njegovo zmago na Touru je 1,57. Drugi je Vingegaard s kvoto 3. O kvalitetah Danca ne gre izgubljati besed, a ne gre pozabiti, da so bile njegove priprave zaradi že omenjenega padca zelo prilagojene. Podobno kot se je lani zgodilo Pogačarju, ki se je poškodoval na Liege–Bastogne–Liege in potem do začetka Toura ni več dirkal. V prvih dveh tednih je sicer še držal stik z Vingegaardom, nakar je v zadnjem tednu povsem popustil.