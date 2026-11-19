Dolgo se je ugibalo, kje, če sploh, bo Primož Roglič nadaljeval svojo kariero. Na koncu je Kisovčan sklenil enoletno pogodbo z ekipo NSN Cycling Team. Da je odločitev pravilna in obenem tudi razumljiva, sta bila enotna naša sogovornika. "V kolesarstvu je že veliko časa, zato pozna okolje in ljudi. Ve, kaj je treba narediti za dobre rezultate. Mislim, da se je odločil dobro, ker pozna zadeve, ki jih mi od zunaj ne poznamo. Verjamem, da nam je sposoben pričarati še marsikaj lepega," je povedal Primož Čerin, prvi slovenski kolesarski profesionalec.

Primož Roglič je ob koncu minule sezone postal evropski prvak v kronometru. FOTO: Luka Kotnik

Brajkovič: NSN ima kapacitete, da konkurira najboljšim

NSN je pred naslednjo sezono pripeljal številna zveneča imena, poleg Rogliča tudi Richarda Carapaza in Santiaga Buitraga. Jani Brajkovič, svoj čas najboljši slovenski kolesar za etapne dirke, ne dvomi, da ima moštvo s švicarsko licenco in sedežem v Barceloni vse kapacitete, da resno konkurira tudi na največjih dirkah. "Moral je presoditi, ali ima ekipa vrhunske materiale in opremo, da bo lahko konkurenčen. NSN vse to ima. Zato mi je Primoževa odločitev prej logična kot presenetljiva," je komentiral Brajkovič, ki ne dvomi, da si Roglič še naprej zasluži vlogo vodje ekipe tudi na največjih dirkah. Tega privilegija letos pri Red Bull - BORA - hansgrohe ob hudi konkurenci na marsikateri dirki ni imel. "Prepričan sem, da je še vedno 'leader' in da je sposoben vrhunskih rezultatov. Če ne bi imel ambicij in ne bi verjel vase, verjetno sploh ne bi vztrajal. Ker mu ni treba. Vidimo, da še vedno ima strast, motivacijo in željo.

Roglič si bo kapetanske obveznosti na največjih dirkah verjetno delil z nekdanjim zmagovalcem Gira Richardom Carapazom. FOTO: AP

Premešana ekipa prinaša 'cel kup vprašanj'

Kot je poročal portal MMC, se bodo kolesarji NCN Cyclinga na prvih skupnih pripravah zbrali v nedeljo. Sredi prihodnjega tedna bodo v ekipi razkrili načrte za prihajajočo sezono, o katerih je sicer za svoje domače medije že spregovoril Carapaz. Dejal je, da si najbolj želi nastopa na dirki po Italiji. Če se bo Ekvadorcu želja uresničila, potem gre Rogliča najverjetneje pričakovati na Touru ali Vuelti – morda celo na obeh. Čerin je prepričan, da lahko Roglič še vedno konkurira tudi na tritedenskih dirkah, kar je nenazadnje dokazal z drugim mestom na letošnji Vuelti. Vse napovedi pa so glede na močno spremenjeno zasedbo ekipe zelo nehvaležne, je opozoril. "Tukaj je cel kup vprašanj: od njegovih želja in ciljev do tega, kako bodo te stvari določili v ekipi in kako bo ekipa funkcionirala, glede na to, da se je precej spremenila in okrepila. Res je veliko odprtih vprašanj, zato je težko karkoli napovedati."

Roglič je najizkušenejši kolesar v novem moštvu. S 93 profesionalnimi zmagami pa tudi daleč najuspoešnejši. FOTO: Luka Kotnik

V močno spremenjeni ekipi – 30 kolesarjev prihaja iz kar 18 različnih držav – bo zelo pomembno, kako se bodo novopečeni ekipni kolegi povezali med seboj. Roglič je s 37 leti najstarejši član, leto mlajši je Novozelandec George Bennet, ki je Kisovčanu kot pomočnik pomagal do zmag na Vuelti v letih 2019 in 2020. Med najbolj zvenečimi imeni velja izpostaviti še eritrejskega specialista za sprinte Biniama Girmayja, za katerim pa je skromna sezona 2026 z le tremi (manj odmevnimi) zmagami. "Ekipa je poimensko zelo zanimivo sestavljena. V kolesarstvu je tako, da je veliko odvisno od tega, kako se ta imena med seboj razumejo. Veliko je odvisno tudi od strokovnega štaba, da stvari postavi na svoje mesto. Ekipa je v tem pogledu dokaj nepoznana," je še pojasnil Čerin.

Jani Brajkovič se je obregnil ob besede nekdanjega Rogličevega šefa. "Primož je še vedno vrhunski kolesar," pravi. FOTO: Damjan Žibert

Nekdanji Rogličev šef razburil z izjavo