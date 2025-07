'Saj mu ne plačujejo 4,5 milijona na leto zato, da novinarjem govori, da mu ni mar'

Primož Roglič se po šestih etapah letošnje dirke po Franciji nahaja na desetem mestu z dvema minutama in 36 sekundami zaostanka za vodilnim Mathieujem van der Poelom . Slovenec ima iz dneva v dan vse manj možnosti za odmeven uspeh, vse bolj očitno pa je, da je njegov glavni cilj na letošnjem Touru to, da ga zaključi v Parizu.

To bi mu uspelo prvič po letu 2020, ko je Tadej Pogačar prvič osvojil dirko po Franciji. "Odlično bi bilo priti do Pariza. Težko bo s takim začetkom. Če bi moral opisati svoje občutke, lahko povem, da se počutim, kot da vozim z eno nogo. Moral se bom zelo potruditi, da pridem do konca," je Roglič dejal tujim medijem po šesti etapi. "Vedno pravim, da želim zmagati, ampak tokrat me ne zanima, koliko zaostajam. Vsak dan se trudim dati vse od sebe, na koncu pa bomo videli, kam me bo to pripeljalo," je dodal Roglič.