Kaj sproži etapna zmaga na Touru?

Britanska kolesarska ekipa Ineos Grenadiers v pelotonu ne izžareva mogočnosti, kot so jo pod imenom SKY, a t.i. super ekipa, ki je komercialno ime spremenila leta 2019, počasi in vztrajno gradi novo zgodbo. Ravno zaradi tega je bila zanje neskončno pomembna etapna zmaga Nizozemca Thymena Arensmana, ki je po 182,6 kilometrih prvi prečkal ciljno črto na Superbagneres. "Nedvomno. Dobesedno sije sonce nad nami. Veliko nam pomeni zmaga Arensmana po dveh sušnih letih na Dirki po Franciji. Končno spet," z nasmehom na obrazu razlaga Marko Džalo, član strokovnega štaba in maser v ekipi ter dodaja: "Za ekipo je to neka potrditev, da imamo kolesarje sposobne zmagati etapo na največji tritedenski dirki."

Čeprav se jim je že na samem začetku sesul svet, kandidat za etapno zmago Filippo Ganna je odstopil po grdem padcu, se trudijo držati priključek s konkurenco. Po prvi etapni zmagi pa so zadihali. Kot ekipa, na čelu katere je nekdanji zmagovalec Toura, kolesarska legenda Geraint Thomas. Za kolesarske prijatelje G, ki pa odšteva dneve do zaključka izjemne športne pot, katere vrhunec je bila brez dvoma zmaga na Touru 2018.