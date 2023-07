Kako je za kolesarje in novinarje videti dan počitka na dirki po Franciji

Za kolesarji na dirki po Franciji je drugi in obenem zadnji prost dan. Na papirju je to čas za oddih od vsakodnevnih medijskih obveznosti in nabijanja kilometrov po razgretem asfaltu. Realnost je velikokrat povsem drugačna. Tudi danes smo večino kolesarjev videli na cesti, le da so jim tokrat namesto kolone ekipnih vozil sledili navdušeni navijači, ki edinstvene priložnosti niso izpustili iz rok.

Si predstavljate, da bi nogometaši Manchester Cityja in Interja dan pred finalom Lige prvakov na travnati zelenici brcali s svojimi navijači? Približno tako, le da v kolesarskem svetu, so bili namreč videti prizori iz Megeva. Kraja, kjer se je na drugi prosti dan ustavila večina karavane dirke po Franciji. Ker je v torek na sporedu ena od odločilnih etap, je večina kolesarjev dan premora izkoristila za ogled trase 16. etape. Ker pa ta v ponedeljek še ni bila zaprta za javnost, so se morali kolesarji med gnečo rekreativcev in številnih osebnih ter ekipnih vozil znajti po svoje.

Skupaj z novinarjem Maticem Flajšmanom in snemalcem Davidom Brankovičem smo v Megeve sicer prispeli v nedeljo zvečer. Pot iz Ljubljane nam je z dvema konkretnima postankoma in obilo gneče pred Ljubljano in Vrhniko vzela 12 ur. Ker so organizatorji dirke na vsakem koraku zelo striktni pri pregledovanju akreditacij, smo se v ponedeljek dopoldan najprej odpravili proti medijskemu središču v dobrih deset kilometrov oddaljenem Saint-Gervais Mont-Blancu. Običajno ta pot traja okoli 15 minut. Tokrat pa smo zaradi množice navijačev, ki že nestrpno pričakuje torkovo vožnjo na čas, potrebovali dvakrat več.

Rekreativci po ulicah Megeva "lovili" rumeno majico A navijači in vsi ostali kolesarski rekreativci v teh dneh že zdaleč niso edini na cestah pod Mont Blancom, najvišjim vrhom v Alpah. Ravno ko smo se želeli vključiti na glavno cesto, ki iz Megeva vodi do Saint-Gervaisa, je mimo nas švignila osmerica kolesarjev Jumbo-Visme. Zraven je bil tudi Jonas Vingegaard, le da tokrat brez rumene majice. Najprej so se "čebele" same prebijale mimo avtomobilov. Ko pa smo jih čez nekaj 100 metrov znova uzrli, se jim je na hrbet že prilepila manjša skupinica navijačev. Vingegaard in van Aert ter rekreativci za njima:

Neobičajno, a nadvse simpatično je bilo videti, kako kakih deset navdušenih kolesarskih rekreativcev navija na polno, da bi sledili največjim zvezdnikom tega športa, ki v zanje ležernem tempu ogrevajo noge pred super pomembno torkovo etapo. Na spustu iz Megeva do Domancyja (kolesarji bodo jutri vozili v obratni smeri) je bilo takšnih prizorov precej. Še posebej bogato "spremljavo" so imeli francoski kolesarji in njihove ekipe.

Pogačarja po treningu čakalo druženje z mediji Nekatere ekipe so vadile skupaj, spet druge posamično. Pri Bahrain Victoriousu denimo nismo videli Mateja Mohoriča. Luka Mezgec pa nam je zaupal, da med dnevom premora sploh ni šel na kolo. Skupaj so se na cesto podali kolesarji UAE Team Emirates, ki jih je pred ekipnimi vozili pričakalo okoli 100 navijačev. Med njimi je bilo tudi nekaj lovcev na avtograme, ki so v polni bojni pripravljenosti čakali na prihod kolesarske številke ena. Tadej Pogačar jim je nato ustregel pred ekipnim avtobusom, iz katerega je bilo slišati salve smeha. Nedvomno potrditev odličnega vzdušja, ki pred odločilnimi etapami vlada v moštvu. Kolesarji emiratov so se na trening odpravili ob 11.30 in se nazaj vrnili po dobri uri in pol vožnje. Ravno ob pravem času, da je lahko njihov kapetan pojedel kosilo in si odpočil pred novinarsko konferenco, ki ga je čakala ob 16. uri.

Mezgec kar peš na Popkast Da, tudi to, da si kolesarji na prosti dan odpočijejo od medijskih obveznosti, ne drži povsem. Večina ekip med prostimi dnevi pripravi novinarske konference. Nekatere, denimo pri UEA Emirates, še vedno potekajo "online". Pri Ineos Grenadiers pa so načrte za zadnjih šest etap predstavili kar pred svojim hotelom v Megevu. Le dobrih 100 metrov od našega apartmaja je nastanjena Mezgečeva ekipa Jayco-AlUla. Naš najboljši sprinter si je popoldan vzel čas in nas obiskal med snemanjem novega Popkasta, ki ga bomo objavili v torek zjutraj. Po prijetnem pogovoru se je poslovil z besedami, da se mora čim bolj spočiti pred zadnjimi šestimi etapami in sprinterskim vrhuncem na Elizejskih poljanah. Spočiti si je zagotovo skušalo vseh 157 kolesarjev, kolikor jih je še ostalo na letošnji francoski pentlji. Do kakšne mere jim je uspelo, bo dal vedeti že torkov kronometer. Soj žarometov pa bo (znova) usmerjen predvsem v dva ...