Kako je Tadej Pogačar doživel rezultat kariere zaročenke?

Na uvodni etapi preizkušnje je članica belgijske ekipe AG Insurance-Soudal zasedla peto mesto. Rezultat kariere, s katerim ni navdušila zgolj številnih klubskih kolegic in najboljših kolesark na svetu – čestitke so deževale z vseh strani –, ampak je rezultat navdušil tudi njenega zaročenca Tadeja Pogačarja. "Zelo sem vesel. Oba z dirkanjem zaključiva v nedeljo in upam, da bova oba imela razlog za zadovoljstvo," je med drugim na startu šeste etape povedal Pogačar.