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Kolesarstvo

Kako visoko lahko v kronometru seže Tratnik?

Montreal, 20. 09. 2026 07.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Jan Tratnik

S članskima vožnjama na čas se bo v Kanadi začelo 93. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Od slovenskih predstavnikov bosta na startu Jan Tratnik in Nika Bobnar. Glavni favorit v moški konkurenci je Belgijec Remco Evenepoel, ki lovi četrti zaporedni naslov prvaka v kronometru, pri ženskah pa branilka naslova iz Švice Marlen Reusser.

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Tako moški kot ženske se bodo merili na 39,2 km dolgi trasi v Montrealu. Na voljo je bore malo višinskih metrov. Največ jih bodo morali premagati v zadnjih nekaj kilometrih, a brez pravega vzpona do ciljne črte. Izrazit favorit pri moških, ki bodo startali ob 18.45, je Remco Evenepoel

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Na SP je nepremagan od leta 2023. Obenem je tudi olimpijski in evropski prvak. Štiri naslove imata doslej le Nemec Tony Martin in Švicar Fabian Cancellara, a nikomur ni uspelo slaviti štirikrat zapovrstjo.

Jan Tratnik
Jan Tratnik
FOTO: Profimedia

Od Slovencev bo nastopil Jan Tratnik, ki je na dober dan sposoben zelo solidne vožnje in mesta med 15 najboljšimi. Vseeno je vrh rezerviran za specialiste v boju z uro. Evenepoelovi glavni izzivalci bodo Italijan Filiipo Ganna, sicer dvakratni svetovni prvak, Švicar Stefan Küng, Američan Brandon McNulty, Čeh Mathias Vacek in Norvežan Tobias Foss.

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V ženski konkurenci, ki se bo začela ob 15. uri, je glavna favoritinja Reusser. Vse drugo kot zmaga izkušene Švicarke bi bilo veliko presenečenje. Njene glavne izzivalke bodo Američanka Kirsten Faulkner, Nizozemki Demi Vollering in Lieke Nooijen, Norvežanka Katrine Aalerud, Italijanka Elisa Longo Borghini in mlada Britanka Zoe Bäcksted.

Nika Bobnar tako dolge vožnje na čas še nikoli ni odpeljala, letos pa se prvič meri v članski konkurenci. V ponedeljek in torek bodo še preizkušnje v mlajših kategorijah ter ekipna vožnja na čas, v kateri pa Slovencev ne bo.

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