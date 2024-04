Kämna po prometni nesreči v stabilnem stanju

Nemška zasedba je v sredo objavila, da je Lennard Kämna , ki se je v Španiji pripravljal za nastop na dirki po Italiji, na treningu doživel nesrečo, informacije o zdravstvenem stanju pa so bile sprva skope. Ralph Denk , šef ekipe, za katero dirka tudi slovenski as Primož Roglič , je v sredo za Bild dejal, da je Kämna odziven in da lahko premika vse okončine ter da njegovo življenje ni v nevarnosti.

Danes so pri ekipi v daljši izjavi za javnost zapisali, da Rogličev moštveni kolega komunicira z zdravniki in s predstavniki moštva. "Lennard je v včerajšnji nesreči utrpel številne poškodbe. Zdravniško osebje mu nudi dobro oskrbo, v naslednjih dneh pa bo ostal na intenzivnem oddelku. Z njim so sicer ves čas družina in predstavniki ekipe," je zapisala nemška ekipa.

"Po prvotnih izsledkih je voznik avtomobila zavil v levo, kjer je po svojem pasu vozil Kämna, in se vanj zaletel. Naš kolesar je bil v tistem trenutku s preostankom ekipe, ki jo je spremljal trenerski štab. Nihče drug ni bil vpleten v nesrečo," so še dodali.

"Oddahnili smo se, ker se je Lennardovo stanje po resni nesreči stabiliziralo in se glede na okoliščine počuti v redu. Vsa ekipa mu želi čim hitrejše okrevanje. Na vso moč si bomo prizadevali, da si opomore. To je vse, kar šteje, vse drugo lahko počaka," pa je v izjavi dejal Denk.