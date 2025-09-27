Svetli način
Kanadčanka Vallieresova presenetljiva svetovna prvakinja, Žigartova 23.

27. 09. 2025

Ženska dirka kolesarskega svetovnega prvenstva v Ruandi, dolga 164,6 kilometra, se je končala s presenečenjem. Zmage, šele svoje druge v profesionalni karieri, se je veselila 24-letna Kanadčanka Magdeleine Vallieres, ki je do velikega uspeha prišla z napadom na zadnjem, tlakovanem vzponu, ta je bil tudi odločilen za vrstni red.

Na cilju dirke, na kateri so morale tekmovalke morale premagati več kot 3000 višinskih metrov, je imela 23 sekund prednosti pred Novozelandko Niamh Fiaher-Black, tretja pa je bila 41-letna Španka Mavi Garcia, nekdanja članica slovenske ekipe BTC City.

"Ne morem verjeti, kaj mi je uspelo. Tega si tudi v sanjah nisem predstavljala. Ob koncu dirke sem se dobro počutila, nisem pa čakala na sprint, v katerem ne bi imela možnosti," je bila na cilju presenečena vidno utrujena Kanadčanka. Favoritinje naziva niso upravičile. Tako je Nizozemka Demi Vollering zasedla sedmo, svetovna prvakinja v kronometru, Švicarka Marlen Rousser, deveto, Poljakinja Kasia Newiadoma deseto, Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, letošnja zmagovalka Toura, pa 16. mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je zasedla 23. mesto, za najhitrejšo je zaostala dve minuti in 29 sekund. "Izboljšala sem svojo lansko uvrstitev, a nisem najbolj zadovoljna. Imela sem noge za kaj več. Dirka je bila ena od najbolj čudnih, na katerih sem nastopila. Od starta je šlo zelo, zelo počasi, mislim, da smo se vse malo bale dolžine. Ko se je pa začelo dirkati, sem se začela dobro počutiti. Morala sem se odločiti, ali tvegam in grem v beg ali ostanem s favoritinjami. Izbrala sem slednje, kar ni bila najboljša odločitev," je dejala Žigartova, ki je kar malo presenečena nad ne najbolj zahtevno progo oziroma dirko.

"Zahtevnost dirke naredimo kolesarke. Še več kot polovico proge smo počivale, sploh tiste v zavetrju, tudi klanca pa nista zagotovila kakšnih napadov oziroma hujših pospeševanj. Tisti, ki so bili, so bili na drugih delih, kar je bilo nepričakovano. Čeprav sem imela večja pričakovanja, moram reči, da sem uživala, kar je najpomembneje," ni kazala posebnega razočaranja partnerica Tadeja Pogačarja, ki bo zlato kolajno z lanskega prvenstva branil v nedeljo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na cilj je prišlo 53 od 106 tekmovalk na startu.

Izidi (Kigali - Kigali, 164,6 km):

1. Magdeleine Vallieres (Kan) 4:34:48

2. Niamh Fisher-Black (Nzl) + 0:23

3. Mavia Garcia (Špa) 0:27

4. Elise Chabbey (Švi) 0:41

5. Riejanne Markus (Niz) 0:57

6. Antonia Niedermayer (Nem) 1:17

7. Demi Vollering (Niz) 1:34

8. Kimberley Pienaar (Mau)

9. Marlen Reusser (Švi)

10. Kasia Nieviadoma (Pol) vse isti čas

...

23. Urška Žigart (Slo) 2:29

