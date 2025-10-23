Svetli način
Kandidat za zlato kolo v resnici le en

Pariz, 23. 10. 2025 08.08 | Posodobljeno pred 7 minutami

Avtor
STA
Tadej Pogačar je pričakovano med nominiranci za zlato kolo oziroma najboljšega kolesarja na svetu. Sedemindvajsetletnik je po novi izjemni sezoni edini kandidat za zmago, pričakovano pa je nominiran tudi za najboljšega kolesarja na enodnevnih klasikah. Podelitev nagrad bo v Parizu 5. decembra.

Tadej Pogačar bo tudi prihodnje leto vozil v majici svetovnega prvaka, s katero je nazadnje slavil na spomeniški klasiki po Lombardiji.
Tadej Pogačar bo tudi prihodnje leto vozil v majici svetovnega prvaka, s katero je nazadnje slavil na spomeniški klasiki po Lombardiji. FOTO: Profimedia

Tadej Pogačar je to sezono četrtič osvojil dirko po Franciji, obenem pa slavil še na treh od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik na svetu. Drugič zapovrstjo je postal tudi svetovni prvak in temu dodal še prvo evropsko krono. Skupaj je v 50 tekmovalnih dneh v sedlu zbral 20 zmag ter prepričljivo vodi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze.

Slovenski as je že lani osvojil zlato kolo, ki ga pod okriljem časnika L'Equipe od leta 1992 podeljuje revija Velo Magazine. Najboljši je bil tudi v sezoni 2021. Od Slovencev je nagrado leta 2020 prejel tudi Primož Roglič, ki pa po slabši sezoni ni med nominiranci.

Ob Pogačarju so za zlato kolo kandidati še Nizozemec Mathieu van der Poel, Belgijca Tim Merlier ter Remco Evenepoel, Danca Jonas Vingegaard in Mads Pedersen, Mehičan Isaac del Toro, Britanec Simon Yates, Portugalec Joao Almeida in Irec Ben Healy.

Alberto Contador je doslej največkrat prejel zlato kolo.
Alberto Contador je doslej največkrat prejel zlato kolo. FOTO: Jakob Batič

Največkrat doslej, in sicer štirikrat, je zlato kolo prejel Španec Alberto Contador (2007, 2008, 2009, 2014), trikrat pa je bil najboljši Britanec Chris Froome (2013, 2015, 2017).

Za nagrado Eddyja Merckxa oziroma najboljšega kolesarja na klasikah pa so poleg Pogačarja nominirani še van der Poel, Pedersen, Evenepoel in Belgijec Wout Van Aert.

V ženski konkurenci je boj za zlato kolo precej bolj odprt. Med kandidatkami za nagrado, ki jo podeljujejo od leta 2022, so Nizozemke Demi Vollering, Puck Pieterse, Marianne Vos, Lorena Wiebes in Mischa Bredewold, Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, Poljakinja Katarzyna Niewiadoma, Italijanka Elisa Longo Borghini, Švicarka Marlen Reusser ter Kim Le Court z Mavricija.

Lanske zmagovalke Belgijke Lotte Kopecky po slabši sezoni ni med nominirankami, nagrada pa je leta 2022 pripadla zdaj že upokojeni Nizozemki Annemiek van Vleuten ter leta 2023 Vollering.

