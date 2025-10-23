Kandidat za zlato kolo v resnici le en

Tadej Pogačar bo tudi prihodnje leto vozil v majici svetovnega prvaka, s katero je nazadnje slavil na spomeniški klasiki po Lombardiji.

Tadej Pogačar je to sezono četrtič osvojil dirko po Franciji, obenem pa slavil še na treh od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik na svetu. Drugič zapovrstjo je postal tudi svetovni prvak in temu dodal še prvo evropsko krono. Skupaj je v 50 tekmovalnih dneh v sedlu zbral 20 zmag ter prepričljivo vodi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze.

Slovenski as je že lani osvojil zlato kolo, ki ga pod okriljem časnika L'Equipe od leta 1992 podeljuje revija Velo Magazine. Najboljši je bil tudi v sezoni 2021. Od Slovencev je nagrado leta 2020 prejel tudi Primož Roglič, ki pa po slabši sezoni ni med nominiranci.

Ob Pogačarju so za zlato kolo kandidati še Nizozemec Mathieu van der Poel, Belgijca Tim Merlier ter Remco Evenepoel, Danca Jonas Vingegaard in Mads Pedersen, Mehičan Isaac del Toro, Britanec Simon Yates, Portugalec Joao Almeida in Irec Ben Healy.