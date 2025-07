Katere etape bodo odločale o zmagovalcu Dirke po Franciji?

S prvo etapo od 21. se danes začenja 112. Dirka po Franciji. Karavana bo do 27. julija prevozila 3338,8 kilometra, kolesarje pa čaka sedem ravninskih, šest razgibanih in šest gorskih etap, od slednjih se jih bo kar pet končalo navkreber, in dve vožnji na čas. Na prav vsaki izmed etap se lahko zgodi kaj nepredvidljivega, poglejmo pa si, katere etape bi lahko bile odločilne v boju za rumeno majico.