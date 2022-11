Kdo bo dirkal na kriteriju Beking 2022?

Kolesarska elita, zbrana v Monte Carlu, odšteva ure do spektakla, imenovanega kriterij Beking 2022. 34 mojstrov vrtenja pedal – bodisi predstavnikov kolesarske elite bodisi tistih, ki imajo še vedno pravico nastopa v konkurenci do 23 let – bo odpeljalo 40 krogov, proga pa je sestavljena iz razgibane poti ob monaškem pristanišču. Dogodek bo nadvse zanimiv za kolesarske navdušence, saj je proga sestavljena iz izrazito sprinterskega dela, kjer bodo lahko "mišice" kazali specialisti za sprinte, po drugi strani pa bo tik pred začetkom priprav moč videti, kako dobro so predstavniki kolesarske elite pripravljeni pred prvimi resnejšimi kampi.

Tudi Tadej Pogačar, številka 1 na lestvici Mednarodne kolesarske zveze in zmagovalec najdaljšega spomenika Milano – Sanremo Matej Mohorič. "Menim, da so dogodki, kot je Beking izvrstna priložnost za kolesarsko izobraževanje in promocijo našega športa. Obenem pa bomo delili z vsemi strast do dirkanja na poklicni in rekreativni ravni, pokazali ljudem, da je to eden od načinov, kako ostati zdrav, ohranjati dobro počutje," pred začetkom kriterija razmišlja športnik s Podblice, ki je minulo sezono končal kot 28. najboljši na lestvici UCI, s številnimi prijetnimi izkušnjami, a tudi manj prijetno, ko se je boril z mononukleozo.

A zdaj je zdrav, poln energije in z nestrpnostjo pričakuje prvo preizkušnjo po krajšem oddihu. Kot Pogačar: "Imeti možnost, pokazati in predstaviti otrokom osnove kolesarstva je po mojem prepričanju nekaj pomembnega zame in za našo prihodnost. Vesel sem, da lahko na tak način prispevam nekaj dogodku, kot je Beking," razmišlja priljubljeni Pogi, ki je podobno kot Mohorič in Primož Roglič veliko prispeval k razvoju tekmovalnega kolesarstva v domovini. Vsak na svoj način, Roglič in Mohorič preko lastnih fundacij, Pogačar z ustanovitvijo Pogi Teama.