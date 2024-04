Kdo je na spomladanskih klasikah zaslužil največ? Pogačar na tretjem mestu

Spomladanske klasike je najbolj zaznamovala ekipa Alpecin-Deceuninck, katere kolesarji so dobili prve tri spomenike sezone, kar se je zgodilo sploh prvič v zgodovini. Milano–Sanremo je dobil Jasper Philipsen, potem pa je dvakrat zablestel Mathieu van der Poel.

Nizozemec je bil drugi favorit na Liege–Bastogne–Liege, kjer se stavnice niso zmotile, saj je do zmage rutinirano prišel Tadej Pogačar. Volk s Klanca pri Komendi je pred tem dobil še Strade Bianche, medtem ko je bil v Sanremu tretji. To so bili obenem tudi njegovi edini nastopi na enodnevnih dirkah v tej sezoni. Vmes je zanesljivo slavil skupno zmago na sedemdnevni dirki po Valencii.