Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Ko se vlogi zamenjata: Pogačar tokrat navija za Urško

Mont Ventoux, 09. 08. 2026 10.31 pred enim dnevom 1 min branja 4

Avtor:
Š.Z.
Tadej Pogačar "pomaga" svoji izbranki Urški

Če kdo ve, kako pomembna je podpora najbližjih na Dirki po Franciji, je to zagotovo Tadej Pogačar. Zato ni presenečenje, da je 27-letnik prišel podpreti svojo partnerico Urško Žigart, ki te dni nastopa na ženski različici Dirke po Franciji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Petkratni zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar je bil tokrat na vzponu na Mont Ventoux v nekoliko drugačni vlogi. Najboljši kolesar na svetu je stopil v vlogo navijača.

27-letnik je prišel podpreti svojo partnerico Urško Žigart, ki te dni nastopa na ženski različici Dirke po Franciji. Na slovitem vzponu, kjer so se pisale številne velike kolesarske zgodbe, je bil tokrat njegov cilj drugačen – stati ob strani osebi, ki mu je blizu, in ji ponuditi podporo v enem najzahtevnejših trenutkov dirke.

Pogačar dobro ve, kako zahtevna je pot do vrha. Ve tudi, da včasih največ pomenijo pogled ob progi, znan obraz in nekaj besed spodbude.

Tadej Pogačar Urška Žigart dirka po franciji

Nizozemka Vollering drugič najboljša po Franciji

Rogličev nastop na Vuelti visi v zraku

24ur.com 'Tega, kar mi daje Urška, mi ne more dati nihče'
24ur.com Tadej Pogačar se je z objavo fotografij poslovil od Slovenije: Do naslednjič!
24ur.com Pogačar ni prvi Slovenec, nad katerim so se navduševali v Belfortu
24ur.com Tadej Pogačar: Ta dirka po Franciji res veliko obeta
24ur.com Gregor Hrovat na zbor košarkarske reprezentance prihaja zaročen
24ur.com Zakaj Tanja Ribič kandidira za evropsko poslanko?
24ur.com Zarco: Doseči vsaj eno zmago v motoGP je bilo zame zelo pomembno
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GUNDABAD
10. 08. 2026 13.55
ta res ne vej, kaj bi s to Urško, jo nosi po rokah... sam da ne bo enkrat...
Odgovori
+1
1 0
SEJBOBOL
09. 08. 2026 16.30
Da ji ne bodo dali pribitka k se jo je dotikou :) ..... gogogogog Urška
Odgovori
+3
3 0
lakala28
09. 08. 2026 14.16
Simpatično!
Odgovori
+0
3 3
FIRBCA
09. 08. 2026 13.02
Bravo Tadej tako je prav. Cestitke nasi kolesarki po taki nesreci na Tour.
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897