Ko se vlogi zamenjata: Pogačar tokrat navija za Urško

Petkratni zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar je bil tokrat na vzponu na Mont Ventoux v nekoliko drugačni vlogi. Najboljši kolesar na svetu je stopil v vlogo navijača.

27-letnik je prišel podpreti svojo partnerico Urško Žigart, ki te dni nastopa na ženski različici Dirke po Franciji. Na slovitem vzponu, kjer so se pisale številne velike kolesarske zgodbe, je bil tokrat njegov cilj drugačen – stati ob strani osebi, ki mu je blizu, in ji ponuditi podporo v enem najzahtevnejših trenutkov dirke.

Pogačar dobro ve, kako zahtevna je pot do vrha. Ve tudi, da včasih največ pomenijo pogled ob progi, znan obraz in nekaj besed spodbude.