Ko se veliki šef prikloni kralju Toura

Za šejka ni dvoma: "Tadej bo zmogel tudi to!" Postati prvi po letu 1998, ki bo zmagal Dirko po Italiji in francosko pentljo v eni sezoni, osmi v zgodovini tega športa.

A nova sezona je vselej priložnost za nov začetek, Pogačar je vedel, kaj potrebuje (spremembo trenerja, kolesarje, pripravljene podrediti se končnemu cilju), pri čemer je imel podporo celotne ekipe. Tudi šejka, ki si je želel, da je ime UAE Team Emirates znova zapisano povsem na vrhu, ko gre za najuspešnejše na Touru. A bolj kot to ga je zanimalo, ali se lahko mogočna ekipa podredi Pogačarju v lovu na rumeno majico najboljšega v generalni razvrstitvi. 147 tednov vodilnega na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) od tega loči izjemno zahteven kronometer, v katerega se bo podal s petimi minutami in 14 sekundami prednosti.

Prikorakal z levom zmagovalca etape

"Presrečen sem. Ne more biti bolje, kot je. Smo najboljši v generalni razvrstitvi ekip, naš kolesar pa se približuje skupni zmagi in že dolgo nosi rumeno majico vodilnega. Ne bi mogli biti bolj zadovoljni," je na vrhu prelaza Col de la Couillole s širokim nasmehom na obrazu povedal Matar, ki je prišel z namenom, da od blizu vidi, kaj ekipi uspeva. Zasedbi, ki jo je krajši čas spremljal tudi na Dirki po Italiji, bil je eden najbolj zadovoljnih na cilju v Rimu, a zdaj je še bolj zadovoljen, ker se je lahko na prizorišču prepričal, v kako vrhunski formi je Pogačar: "To je Tadej, takšen, kot smo ga vajeni. Vselej je vrhunsko pripravljen, vselej si želi rušiti rekorde, pisati zgodovino. Je najboljši kolesar na svetu."