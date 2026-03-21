'Ko sem padel, sem že mislil, da je vsega konec'

Preizkušnja se za Tadeja Pogačarja ni začela najbolje, saj je že 240 kilometrov pred ciljem po padcu ostal brez pomembnega pomočnika, Švicarja Jana Christena. 32 kilometrov pred ciljno črto se je tudi sam znašel na tleh, močno odrgnjen pa se je hitro znova usedel na kolo in se z moštvenimi kolegi pognal v lov na glavnino.

"Ko sem padel, sem za trenutek že mislil, da je vsega konec. Padec se je zgodil tik pred vzponom na Cipresso, najpomembnejšim delom dirke, kar ni bilo idealno. Na srečo sem se hitro vrnil na kolo, ne jaz in ne kolo pa nisva utrpela hujših posledic," se je padca spominjal veliki zmagovalec dneva.

"Videl sem, da sta ekipna kolega Florian Vermeersch in Felix Großschartner dala vse od sebe, da bi me vrnila v glavnino, povrnila sta mi upanje. Moje noge so bile še vedno v dobrem stanju, Brandon McNulty in Isaac del Toro sta postorila ostalo na Cipressi," je Pogačar poudaril pomen ekipnega dela in dodal: "Če danes ne bi imel ekipe, bi se odpeljal kar naravnost proti cilju in ne desno na vrh Cipresse."

Tadej Pogačar po padcu na dirki Milano-Sanremo FOTO: Profimedia

Ko je Pogačar ujel kolesarje v glavnini, je narekovanje tempa znova prevzela njegova ekipa UAE. Ni trajalo dolgo, preden so polovili še preostale ubežnike in pripravili teren za Slovenčev napad. 20 kilometrov pred ciljem je močno pospešil, sledila pa sta mu lahko le Thomas Pidcock in Mathieu Van der Poel. Pogačar se je poskušal otresti zasledovalcev, ampak je uspel streti le odpor Van der Poela, Britanec pa se ga je vse do ciljne črte držal kot klop. O zmagi je odločal ciljni sprint, ki ga je dobil Slovenec. "Idealno bi bilo, če bi bil sam, a Tom je bil zares močan. Kapo dol tudi Mathieju, ki se je dobro odrezal. Na koncu pa sva ostala samo jaz in Tom, jaz pa sem imel srečo pri ciljnem sprintu," je odločilne trenutke povzel trenutno najboljši kolesar na svetu.

