Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Kolesarstvo

'Ko sem padel, sem že mislil, da je vsega konec'

Sanremo, 21. 03. 2026 17.48 pred 11 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Ž.Ž.
Tadej Pogačar

Potem ko se mu je zmaga petkrat izmaknila, je Tadej Pogačar v šestem poskusu slavil na kolesarskem spomeniku Milano-Sanremo. V zaključnem sprintu je bil močnejši od Thomasa Pidcocka in v cilju slavil prestižno zmago na prvem letošnjem spomeniku, enem izmed dveh, ki sta mu še manjkala. Načrte pa bi mu skoraj prekrižal padec, ki se mu je pripetil 32 kilometrov pred ciljem, ravno pred odločilnim vzponom na Cipresso.

FOTO: Profimedia

Preizkušnja se za Tadeja Pogačarja ni začela najbolje, saj je že 240 kilometrov pred ciljem po padcu ostal brez pomembnega pomočnika, Švicarja Jana Christena. 32 kilometrov pred ciljno črto se je tudi sam znašel na tleh, močno odrgnjen pa se je hitro znova usedel na kolo in se z moštvenimi kolegi pognal v lov na glavnino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ko sem padel, sem za trenutek že mislil, da je vsega konec. Padec se je zgodil tik pred vzponom na Cipresso, najpomembnejšim delom dirke, kar ni bilo idealno. Na srečo sem se hitro vrnil na kolo, ne jaz in ne kolo pa nisva utrpela hujših posledic," se je padca spominjal veliki zmagovalec dneva.

Pogačar do prestižne zmage v Sanremu!

"Videl sem, da sta ekipna kolega Florian Vermeersch in Felix Großschartner dala vse od sebe, da bi me vrnila v glavnino, povrnila sta mi upanje. Moje noge so bile še vedno v dobrem stanju, Brandon McNulty in Isaac del Toro sta postorila ostalo na Cipressi," je Pogačar poudaril pomen ekipnega dela in dodal: "Če danes ne bi imel ekipe, bi se odpeljal kar naravnost proti cilju in ne desno na vrh Cipresse."

FOTO: Profimedia

Ko je Pogačar ujel kolesarje v glavnini, je narekovanje tempa znova prevzela njegova ekipa UAE. Ni trajalo dolgo, preden so polovili še preostale ubežnike in pripravili teren za Slovenčev napad. 20 kilometrov pred ciljem je močno pospešil, sledila pa sta mu lahko le Thomas Pidcock in Mathieu Van der Poel.

Pogačar se je poskušal otresti zasledovalcev, ampak je uspel streti le odpor Van der Poela, Britanec pa se ga je vse do ciljne črte držal kot klop. O zmagi je odločal ciljni sprint, ki ga je dobil Slovenec.

"Idealno bi bilo, če bi bil sam, a Tom je bil zares močan. Kapo dol tudi Mathieju, ki se je dobro odrezal. Na koncu pa sva ostala samo jaz in Tom, jaz pa sem imel srečo pri ciljnem sprintu," je odločilne trenutke povzel trenutno najboljši kolesar na svetu.

FOTO: Profimedia

"Tom je res hiter, močan kolesar, zelo eksploziven in videti je, da je v dobri formi. Malce sem se bal biti spredaj, čakal sem, dokler se je dalo, sem pa vedel, da ne smem čakati predolgo, saj je eksplozivnejši. Na koncu sem bil presenečen, šlo je zelo, zelo na tesno," je še priznal Pogačar.

Zmagovalec prvega letošnjega spomenika si bo zdaj lahko privoščil odmor, naslednja preizkušnja, na kateri bo nastopil, pa bo Dirka po Flandriji.

kolesarstvo milano-sanremo

Pogačar v šestem poskusu do prestižne zmage v Sanremu

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mici973
21. 03. 2026 18.03
GOAT in najboljši športnik na svetu...
Odgovori
-1
0 1
motorist_mb
21. 03. 2026 18.01
👑💪👏
Odgovori
+1
1 0
Gustibus
21. 03. 2026 17.59
Stisne zobe, pa naprej, kot Domen.
Odgovori
-1
0 1
spehinprsut
21. 03. 2026 17.58
Tip zanalašč pade, da sam sebi nardi dirko bolj zanimivo. Insane.
Odgovori
+0
1 1
kekyooo
21. 03. 2026 17.56
kralj
Odgovori
-1
0 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
21. 03. 2026 17.54
Hitr kozo poflikat pa naprej 💪
Odgovori
-1
0 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596